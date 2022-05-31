1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Гордість нашого покеру! Згадуємо всіх українців-власників браслета WSOP

Анатолій Дерека
31 травня, 23:42
Наші гравці вже здобули 11 золотих браслетів на Світовій серії покеру. Цього року також не обійдеться без гравця з України

Євген Качалов - найуспішніший покерист з України / Фото: PokerMatch

Цієї ночі у Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їдуться в готелі Bally's та Paris, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.

Не залишиться WSOP і без українців. На ігри серії вирушає найуспішніший покерист в історії нашої країни Євген Качалов. Амбасадор PokerMatch встиг заробити понад 9 мільйонів на покері, а також вигравав уже золотий браслет у 2011 році.

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Що цікаво, Євген – один із 10 українців, яким підкорялися головні нагороди Світової серії покеру. Особливе місце посідає Олексій Ковальчук. Він єдиний із наших співвітчизників здобув два браслети WSOP.

ГРАВЕЦЬ РІК ТУРНІР ПРИЗОВІ
Євген Качалов 2011Seven Card Stud118,7 тис. доларів
Олексій Ковальчук 2011NLH 6-Handed689,7 тис. доларів
Олексій Ковальчук 2012Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo228 тис. доларів
Олександр Щербак 2017NLH Monster Stack (WSOPE)117,7 тис. доларів
Михайло Гутий 2018NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE)70,9 тис. доларів
Ренат Богданів 2019NLH The Opener (WSOPE)59,2 тис. доларів
Дмитро Бистровзоров 2020NLH Deepstack Championship (Online)227,9 тис. доларів
Андрій Держипільський 2021NLH 6-Handed Bounty (Online)154,3 тис. доларів
Владислав Мартиненко 2021NLH Fifty Stack (Online)250,1 тис. доларів
Руслан Рішко 2021NLH Bounty Double Millions (Online)194 тис. доларів
Андрій Любовецький 2021NLH Platinum High Roller (WSOPE)586,5 тис. доларів

Нагадаємо, що фінальні столи головних івентів WSOP 2022 будуть показані на стрімінговій платформі PokerGo. Місячна підписка коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 USD (10 доларів на місяць)/