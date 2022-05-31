Гордість нашого покеру! Згадуємо всіх українців-власників браслета WSOP

Євген Качалов - найуспішніший покерист з України / Фото: PokerMatch
Цієї ночі у Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їдуться в готелі Bally's та Paris, щоб розіграти між собою 89 золотих браслетів.
Не залишиться WSOP і без українців. На ігри серії вирушає найуспішніший покерист в історії нашої країни Євген Качалов. Амбасадор PokerMatch встиг заробити понад 9 мільйонів на покері, а також вигравав уже золотий браслет у 2011 році.
Що цікаво, Євген – один із 10 українців, яким підкорялися головні нагороди Світової серії покеру. Особливе місце посідає Олексій Ковальчук. Він єдиний із наших співвітчизників здобув два браслети WSOP.
|ГРАВЕЦЬ
|РІК
|ТУРНІР
|ПРИЗОВІ
|Євген Качалов
|2011
|Seven Card Stud
|118,7 тис. доларів
|Олексій Ковальчук
|2011
|NLH 6-Handed
|689,7 тис. доларів
|Олексій Ковальчук
|2012
|Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo
|228 тис. доларів
|Олександр Щербак
|2017
|NLH Monster Stack (WSOPE)
|117,7 тис. доларів
|Михайло Гутий
|2018
|NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE)
|70,9 тис. доларів
|Ренат Богданів
|2019
|NLH The Opener (WSOPE)
|59,2 тис. доларів
|Дмитро Бистровзоров
|2020
|NLH Deepstack Championship (Online)
|227,9 тис. доларів
|Андрій Держипільський
|2021
|NLH 6-Handed Bounty (Online)
|154,3 тис. доларів
|Владислав Мартиненко
|2021
|NLH Fifty Stack (Online)
|250,1 тис. доларів
|Руслан Рішко
|2021
|NLH Bounty Double Millions (Online)
|194 тис. доларів
|Андрій Любовецький
|2021
|NLH Platinum High Roller (WSOPE)
|586,5 тис. доларів
Нагадаємо, що фінальні столи головних івентів WSOP 2022 будуть показані на стрімінговій платформі PokerGo. Місячна підписка коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 USD (10 доларів на місяць)/