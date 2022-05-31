1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Главная Игра Новости покера

Гордость нашего покера! Вспоминаем всех украинцев-обладателей браслета WSOP

Анатолий Дерека
31 мая, 23:42
Наши игроки уже добыли 11 золотых браслетов на Мировой серии покера. В этом году также не обойдется без игрока из Украины

Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины / Фото: PokerMatch

Этой ночью в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съедутся в отели Bally's и Paris, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Не останется WSOP и без украинцев. На игры серии отправляется самый успешный покерист в истории нашей страны Евгений Качалов. Амбассадор PokerMatch успел заработать более 9 миллионов на покере, а также выигрывал уже золотой браслет в 2011 года.

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Что интересно, Евгений – один из 10-ти украинцев, которым покорялись главные награды Мировой серии покера. Особое место занимает Алексей Ковальчук. Он единственный из наших соотечественников добыл два браслета WSOP.

ИГРОКГОДТУРНИРПРИЗОВЫЕ
Евгений Качалов2011Seven Card Stud118,7 тыс. долларов
Алексей Ковальчук2011NLH 6-Handed689,7 тыс. долларов
Алексей Ковальчук2012Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo228 тыс. долларов
Александр Щербак2017NLH Monster Stack (WSOPE)117,7 тыс. долларов
Михаил Гутый2018NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE)70,9 тыс. долларов
Ренат Богданов2019NLH The Opener (WSOPE)59,2 тыс. долларов
Дмитрий Быстровзоров2020NLH Deepstack Championship (Online)227,9 тыс. долларов
Андрей Держипильский2021NLH 6-Handed Bounty (Online)154,3 тыс. долларов
Владислав Мартыненко2021NLH Fifty Stack (Online)250,1 тыс. долларов
Руслан Ришко2021NLH Bounty Double Millions (Online)194 тыс. долларов
Андрей Любовецкий2021NLH Platinum High Roller (WSOPE)586,5 тыс. долларов

Напомним, что финальные столы главных ивентов WSOP 2022 будут показаны на стриминговой платформе PokerGo. Месячная подписка обойдется зрителям в 15 долларов. Также можно оформить предоплату на год вперед за 119 USD (10 долларов в месяц)/