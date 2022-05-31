Гордость нашего покера! Вспоминаем всех украинцев-обладателей браслета WSOP

Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины / Фото: PokerMatch

Этой ночью в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съедутся в отели Bally's и Paris, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.

Не останется WSOP и без украинцев. На игры серии отправляется самый успешный покерист в истории нашей страны Евгений Качалов. Амбассадор PokerMatch успел заработать более 9 миллионов на покере, а также выигрывал уже золотой браслет в 2011 года.

Реклама

Что интересно, Евгений – один из 10-ти украинцев, которым покорялись главные награды Мировой серии покера. Особое место занимает Алексей Ковальчук. Он единственный из наших соотечественников добыл два браслета WSOP.

ИГРОК ГОД ТУРНИР ПРИЗОВЫЕ Евгений Качалов 2011 Seven Card Stud 118,7 тыс. долларов Алексей Ковальчук 2011 NLH 6-Handed 689,7 тыс. долларов Алексей Ковальчук 2012 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 228 тыс. долларов Александр Щербак 2017 NLH Monster Stack (WSOPE) 117,7 тыс. долларов Михаил Гутый 2018 NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE) 70,9 тыс. долларов Ренат Богданов 2019 NLH The Opener (WSOPE) 59,2 тыс. долларов Дмитрий Быстровзоров 2020 NLH Deepstack Championship (Online) 227,9 тыс. долларов Андрей Держипильский 2021 NLH 6-Handed Bounty (Online) 154,3 тыс. долларов Владислав Мартыненко 2021 NLH Fifty Stack (Online) 250,1 тыс. долларов Руслан Ришко 2021 NLH Bounty Double Millions (Online) 194 тыс. долларов Андрей Любовецкий 2021 NLH Platinum High Roller (WSOPE) 586,5 тыс. долларов

Напомним, что финальные столы главных ивентов WSOP 2022 будут показаны на стриминговой платформе PokerGo. Месячная подписка обойдется зрителям в 15 долларов. Также можно оформить предоплату на год вперед за 119 USD (10 долларов в месяц)/