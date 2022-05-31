Гордость нашего покера! Вспоминаем всех украинцев-обладателей браслета WSOP

Евгений Качалов - самый успешный покерист из Украины / Фото: PokerMatch
Этой ночью в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съедутся в отели Bally's и Paris, чтобы разыграть между собой 89 золотых браслетов.
Не останется WSOP и без украинцев. На игры серии отправляется самый успешный покерист в истории нашей страны Евгений Качалов. Амбассадор PokerMatch успел заработать более 9 миллионов на покере, а также выигрывал уже золотой браслет в 2011 года.
Что интересно, Евгений – один из 10-ти украинцев, которым покорялись главные награды Мировой серии покера. Особое место занимает Алексей Ковальчук. Он единственный из наших соотечественников добыл два браслета WSOP.
|ИГРОК
|ГОД
|ТУРНИР
|ПРИЗОВЫЕ
|Евгений Качалов
|2011
|Seven Card Stud
|118,7 тыс. долларов
|Алексей Ковальчук
|2011
|NLH 6-Handed
|689,7 тыс. долларов
|Алексей Ковальчук
|2012
|Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo
|228 тыс. долларов
|Александр Щербак
|2017
|NLH Monster Stack (WSOPE)
|117,7 тыс. долларов
|Михаил Гутый
|2018
|NLH Turbo Bounty Hunter (WSOPE)
|70,9 тыс. долларов
|Ренат Богданов
|2019
|NLH The Opener (WSOPE)
|59,2 тыс. долларов
|Дмитрий Быстровзоров
|2020
|NLH Deepstack Championship (Online)
|227,9 тыс. долларов
|Андрей Держипильский
|2021
|NLH 6-Handed Bounty (Online)
|154,3 тыс. долларов
|Владислав Мартыненко
|2021
|NLH Fifty Stack (Online)
|250,1 тыс. долларов
|Руслан Ришко
|2021
|NLH Bounty Double Millions (Online)
|194 тыс. долларов
|Андрей Любовецкий
|2021
|NLH Platinum High Roller (WSOPE)
|586,5 тыс. долларов
Напомним, что финальные столы главных ивентов WSOP 2022 будут показаны на стриминговой платформе PokerGo. Месячная подписка обойдется зрителям в 15 долларов. Также можно оформить предоплату на год вперед за 119 USD (10 долларов в месяц)/