Гол Зінченка та впевнена перемога Гвардіоли: на що поставити у матчі МЮ – Ман Сіті

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 11-го туру чемпіонату Англії з футболу за участю чинного чемпіона країни. Манчестер Сіті зіграє в гостях із Манчестер Юнайтед. Зустріч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Початок – о 14:30.

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Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у манкуніанському дербі.

На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Пепа Гвардіоли. Ставки на перемогу Сіті варіюються навколо 1.80 , тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вище 4.40. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.10.

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Компанія МЮ Нічия Ман Сіті Parimatch 4.40 4.00 1.80 Favbet 4.40 4.05 1.79 Vbet 4.50 4.10 1.78 1xbet 4.58 4.18 1.78 Marsbet 4.50 4.15 1.78

Також експерти впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.64, тоді як на "менше" можна поставити за 2.27.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.64. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Кріштіану Роналду – 2.80

Рахім Стерлінг – 2.80

Філ Фоден – 2.80

Габріель Жезус – 2.90

Ріяд Марез – 3.10

Кевін Де Брюйне – 3.40

Едінсон Кавані – 3.50

Джек Гріліш – 3.50

Ілкай Гюндоган – 3.80

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

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буде пенальті – 2.80

Манчестер Сіті виграє у 2 або більше голів – 2.97

заб'є гравець із заміни – 3.70

тотал більше 4,5 – 4.45

червона картка – 5.00

буде автогол – 7.00

гол Олександра Зінченка – 11.00

Манчестер Сіті посідає третє місце, відстаючи від лідера таблиці Челсі на 5 очок. У свою чергу, Манчестер Юнайтед йде п'ятим, перебуваючи в трьох пунктах позаду сусідів по місту.