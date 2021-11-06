Гол Зінченка та впевнена перемога Гвардіоли: на що поставити у матчі МЮ – Ман Сіті

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images
Сьогодні відбудеться поєдинок 11-го туру чемпіонату Англії з футболу за участю чинного чемпіона країни. Манчестер Сіті зіграє в гостях із Манчестер Юнайтед. Зустріч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Початок – о 14:30.
Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у манкуніанському дербі.
На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Пепа Гвардіоли. Ставки на перемогу Сіті варіюються навколо 1.80 , тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вище 4.40. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.10.
|Компанія
|МЮ
|Нічия
|Ман Сіті
|Parimatch
|4.40
|4.00
|1.80
|Favbet
|4.40
|4.05
|1.79
|Vbet
|4.50
|4.10
|1.78
|1xbet
|4.58
|4.18
|1.78
|Marsbet
|4.50
|4.15
|1.78
Також експерти впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.64, тоді як на "менше" можна поставити за 2.27.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.64. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Кріштіану Роналду – 2.80
- Рахім Стерлінг – 2.80
- Філ Фоден – 2.80
- Габріель Жезус – 2.90
- Ріяд Марез – 3.10
- Кевін Де Брюйне – 3.40
- Едінсон Кавані – 3.50
- Джек Гріліш – 3.50
- Ілкай Гюндоган – 3.80
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.80
- Манчестер Сіті виграє у 2 або більше голів – 2.97
- заб'є гравець із заміни – 3.70
- тотал більше 4,5 – 4.45
- червона картка – 5.00
- буде автогол – 7.00
- гол Олександра Зінченка – 11.00
Манчестер Сіті посідає третє місце, відстаючи від лідера таблиці Челсі на 5 очок. У свою чергу, Манчестер Юнайтед йде п'ятим, перебуваючи в трьох пунктах позаду сусідів по місту.