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Гол Зинченко и уверенная победа Гвардиолы: на что поставить в матче МЮ – Ман Сити

Анатолий Дерека
6 ноября, 11:35
В Манчестере пройдет очередное манкунианское дерби, фаворитом которого букмекеры называют Манчестер Сити

Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии по футболу с участием действующего чемпиона страны. Манчестер Сити сыграет в гостях с Манчестер Юнайтед. Встреча пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Начало – в 14:30.

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Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в манкунианском дерби.

По их мнению, фаворитом встречи является команда Пепа Гвардиолы. Ставки на победу Сити варьируются около 1.80, тогда как на хозяев выставлен коэффициент выше 4.40. Ничья же оценивается примерно в 4.10.

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КомпанияМЮНичьяМан Сити
Parimatch4.404.001.80
Favbet4.404.051.79
Vbet4.504.101.78
1xbet4.584.181.78
Marsbet4.504.151.78

Также эксперты уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.64, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.27.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.64. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Криштиану Роналду – 2.80
  • Рахим Стерлинг – 2.80
  • Фил Фоден – 2.80
  • Габриэль Жезус – 2.90
  • Рияд Марез – 3.10
  • Кевин Де Брюйне – 3.40
  • Эдинсон Кавани – 3.50
  • Джек Грилиш – 3.50
  • Илкай Гюндоган – 3.80

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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  • будет пенальти – 2.80
  • Манчестер Сити выиграет в 2 и больше гола – 2.97
  • забьет игрок с замены – 3.70
  • тотал больше 4,5 – 4.45
  • красная карточка – 5.00
  • будет автогол – 7.00
  • гол Александра Зинченко – 11.00

На данный момент Манчестер Сити занимает третье место, отставая от лидера таблицы Челси на 5 очков. В свою очередь Манчестер Юнайтед идет пятым, находясь в трех пунктах позади соседей по городу.