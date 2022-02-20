20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Де дивитись матч Валенсія – Барселона та хто фаворит у центральному поєдинку Ла Ліги

Кирило Круторогов
20 лютого, 11:21
Кирило Круторогов ставить на те, що Валенсія та Барселона видадуть результативний матч. Анонс та прогноз на поєдинок чемпіонату Іспанії

Барселона зіграє в гостях із Валенсією / Фото: Getty Images

Сьогодні, 20 лютого, відбудуться чотири поєдинки 25 туру чемпіонату Іспанії. У центральному матчі дня змагатимуться Валенсія та Барселона. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ВАЛЕНСІЯ – БАРСЕЛОНА
20 лютого, неділя, о 17:15, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 3.60 – 3.75 – 2.03

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Давно минулі ті часи, коли обидві команди претендували на чемпіонство. Цього сезону, по суті, на золото не розраховує жодна з них.

Валенсія не перемагає в Прімері шість турів поспіль, програвши чотири з них, зокрема Алавесу та Еспаньолу, які йдуть ще нижче у турнірній таблиці. Самі ж "кажани" приземлилися на 12-му місці. Від зони єврокубків вони відстають на вісім очок.

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Цікаво, що на своїй легендарній "Местальї" у 12 матчах поточного розіграшу чемпіонату вони програли лише двічі та вдома взяли 18 очок із 30 набраних сумарно. У лазареті у них лише центрбек Габріел Пауліста.

Барселона у четвер не змогла обіграти на "Камп Ноу" Наполі у матчі Ліги Європи (1:1), але кілька основних футболістів відпочили. У чемпіонаті Барса нещодавно обіграла Атлетіко та увійшла до зони Ліги чемпіонів, але втратила очки у дербі з Еспаньолом.

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Барселона вирушає у похід за кубком Ліги Європи / Фото: Getty Images

Тож до візиту до Валенсії вони підходять із серією з чотирьох матчів без поразок, але двох нічиїх у останніх. У турнірній таблиці "матрацники" дихають у спину – у них стільки ж очок, але зіграно на матч більше. До Бетіса "блаугранас" не вистачає чотирьох балів під час гри в запасі.

Не зіграють на "Местальї" одразу вісім виконавців, причому найбільші втрати в лінії оборони – Піке та Дані Алвес дискваліфіковані, Ленгле, Умтіті, Сержі Роберто та Бальде травмовані. Також у лазареті Фаті та Депай.

ПРОГНОЗ: Валенсія дасть бій Барселоні. Думаю, обидві команди заб'ють та голи будуть в обох таймах, ТБ 2,5.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • обидві заб'ють – 1.69
  • голи в обох таймах – 1.77
  • тотал більше 2,5 – 1.81