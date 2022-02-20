Где смотреть матч Валенсия – Барселона и кто фаворит в центральном поединке Ла Лиги

Барселона сыграет в гостях с Валенсией / Фото: Getty Images

Сегодня, 20 февраля, состоятся четыре поединка 25 тура чемпионата Испании. В центральном матче дня сразятся Валенсия и Барселона. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ВАЛЕНСИЯ – БАРСЕЛОНА

20 февраля, воскресенье, в 17:15, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 3.60 – 3.75 – 2.03

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Давно в прошлом те времена, когда обе команды претендовали на чемпионство. В этом сезоне, по сути, на золото не рассчитывает ни одна из них.

Валенсия не побеждает в Примере шесть туров кряду, проиграв четыре из них, в том числе Алавесу и Эспаньолу, которые идут еще ниже в турнирной таблице. Сами же "летучие мыши" приземлились на 12-м месте. От зоны еврокубков они отстают на восемь очков.

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Интересно, что на своей легендарной "Месталье" в 12 матчах текущего розыгрыша чемпионата они проиграли лишь дважды и дома взяли 18 очков из 30 набранных суммарно. В лазарете у них только центрбек Габриэл Паулиста.

Барселона в четверг не смогла обыграть на "Камп Ноу" Наполи в матче Лиги Европы (1:1), но несколько основных футболистов отдохнули. В чемпионате Барса недавно обыграла Атлетико и вошла в зону Лиги чемпионов, но потеряла очки в дерби с Эспаньолом.

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Барселона отправляется в поход за кубком Лиги Европы / Фото: Getty Images

Так что к визиту в Валенсию они подходят с серией из четырех матчей без поражений, но двух ничьих в последних. В турнирной таблице "матрасники" дышат в спину – у них столько же очков, но сыграно на матч больше. До Бетиса "блаугранас" не хватает четырех баллов при игре в запасе.

Не сыграют на "Месталье" сразу восемь исполнителей, причем наибольшие потери в линии обороны – Пике и Дани Алвес дисквалифицированы, Ленгле, Умтити, Сержи Роберто и Бальде травмированы. Также в лазарете Фати и Депай.

ПРОГНОЗ: Валенсия даст бой Барселоне. Думаю, обе команды забьют и голы будут в обоих таймах, ТБ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты: