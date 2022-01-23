23 січня 16:00
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30
Герта --
Баварія --
23 січня 18:30
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
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Де дивитись матч Мілан – Ювентус і хто фаворит суперматчу Серії А

Анатолій Дерека
23 січня, 15:58
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Мілан та Ювентус борються за місця в ТОП-4 Серії А та ще сподіваються наздогнати Інтер

Хуан Куадрадо та Рафаел Леау - лідери нинішніх Ювентуса та Мілана / Фото: Getty Images

Сьогодні, 23 січня, пройде центральний поєдинок 23 туру чемпіонату Італії. У рівній сутичці зійдуться Мілан та Ювентус. Матч відбудеться у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 21:45. Онлайн Мілан – Ювентус пройде у нас на сайті.

Де дивитись матч Мілан – Ювентус? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На їхню думку, у команд майже рівні шанси на перемогу. Котирування на успіх Мілана рівні 2.75, тоді як на Ювентус 2.85. Коефіцієнт на нічию становить 3.10. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Мілана – 35%
  • нічия – 31%
  • перемога Ювентуса – 34%

Мілан та Ювентус борються за потрапляння до Ліги чемпіонів і при цьому подумують про чемпіонські перегони за Інтером. Щоправда, якщо "россонері", які йдуть на другому місці, відстають від сусідів на п'ять очок, то Ювентус (п'ята позиція) перебуває вже у 12-ти балах позаду лідера.

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Самі ж команди розділяє сім балів, і можлива перемога туринців сьогодні загострить боротьбу за топ-четвірку до краю. У першому колі команди розписали нічию (1:1) у Турині. На ранній гол Морати гості відповіли влучним ударом Ребіча у другому таймі.