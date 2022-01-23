23 января 16:00
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30
Герта --
Бавария --
23 января 18:30
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Где смотреть матч Милан – Ювентус и кто фаворит суперматча Серии А

Анатолий Дерека
23 января, 15:58
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Милан и Ювентус сражаются за места в ТОП-4 Серии А и еще надеятся догнать Интер

Хуан Куадрадо и Рафаэл Леау - лидеры нынешних Ювентуса и Милана / Фото: Getty Images

Сегодня, 23 января, пройдет центральный поединок 23-го тура чемпионата Италии. В равной схватке сойдутся Милан и Ювентус. Матч состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 21:45. Онлайн Милан – Ювентус пройдет у нас на сайте.

Где смотреть матч Милан – Ювентус? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

Реклама

По их мнению, у команд почти равные шансы на победу. Котировки на успех Милана равны 2.75, тогда как на Ювентус – 2.85. Коэффициент на ничью составляет 3.10. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Милана – 35%
  • ничья – 31%
  • победа Ювентуса – 34%

Милан и Ювентус борятся за попадание в Лигу чемпионов и при этом подумывают о чемпионской гонке за Интером. Правда, если "россонери", идущие на втором месте, отстают от соседей на пять очков, то Ювентус (пятая позиция) находится уже в 12-ти баллах позади лидера.

Реклама

Сами же команды разделяет семь баллов и возможная победа туринцев сегодня заострит борьбу за топ-четверку до предела. В первом круге команды расписали ничью (1:1) в Турине. На ранний гол Мораты гости ответили точным ударом Ребича во втором тайме.