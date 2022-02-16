15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Де дивитись матч Інтер – Ліверпуль та хто фаворит у поєдинку Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека
16 лютого, 07:46
Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Ліверпуль ще не втрачав очки у нинішній ЛЧ і вже обігравав команду з Мілана у групі

Едін Джеко та Мохамед Салах - головні ударні сили Інтера та Ліверпуля / Фото: Getty Images

У середу, 15 січня, відбудуться перші два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній битві дня зійдуться Інтер та Ліверпуль . Матч відбудеться у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Інтер – Ліверпуль? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Ліверпуль є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Клоппа дорівнюють 2.06, тоді як на Інтер – 3.65. Коефіцієнт на нічию становить 3.60. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Інтера – 26%
  • нічия – 27%
  • перемога Ліверпуля – 47%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Ліверпуля більш впевнена 1.28 проти 3.90 на Інтер. У відсотках – 75% на 25%. Зустріч у відповідь пройде в Ліверпулі 8 березня.

Ліверпуль виявився однією із трьох команд, які набрали у групі максимальну кількість очок. Під натиском мерсисайдців не встояли Атлетіко, Порту та Мілан. У чемпіонаті ж команда Клоппа йде другою, у 9-ти очках від Ман Сіті. Щоправда, "червоні" мають гру у запасі.

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Щодо Інтера, то команда Індзагі в чемпіонаті лідирувала довгий час, проте в останніх двох турах набрала лише одне очко і пропустила вперед Мілан. У Лізі чемпіонів "неррадзурі" посіли друге місце у квартеті, обігнавши Шахтар та Шериф, проте не взявши жодного очка проти Реала.