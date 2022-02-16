Де дивитись матч Фінляндія – Швейцарія та хто фаворит на Олімпіаді-2022

Збірна Фінляндії з хокею / Фото: Getty Images

Сьогодні на Олімпіаді-2022 проходять поєдинки чвертьфіналу чоловічого турніру з хокею із шайбою. У третій грі дня зіграють збірні Фінляндії та Швейцарії. Зустріч розпочнеться о 10:40.

Де дивитись матч Фінляндія – Швейцарія? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, відчутним фаворитом є фіни. Коефіцієнт на прохід північної команди складає 1.32 (72%), тоді як на швейцарців – 3.35 (28%).

Що ж до самого матчу, то перемога Фінляндії в основний час оцінюється в 1.57, а "нейтралів" – в 4.80. Такий самий коефіцієнт на нічию – 4.80.

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Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Фінляндія впевнено пройшла групу, обігравши на своєму шляху Словаччину (6:2), Латвію (3:1) та Швецію (4:3). У свою чергу швейцарці провалили матчі у квартеті.

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Лише чехам команда програла по буллітах, тоді як росіянам (0:1) та данцям (3:5) Швейцарія програла в основний час. Щоправда, в раунді плей-офф "нейтрали" здивували, взявши реванш у Чехії (4:2) Переможець цієї пари в 1/2 фіналу вийде на росіян чи данців.