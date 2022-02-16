Где смотреть матч Финляндия – Швейцария и кто фаворит на Олимпиаде-2022

Сборная Финляндии по хоккею / Фото: Getty Images

Сегодня на Олимпиаде-2022 проходят поединки четвертьфинала мужского турнира по хоккею с шайбой. Во третьей игре дня сыграют сборные Финляндии и Швейцарии. Встреча начнется в 10:40.

Где смотреть матч Финляндия – Швейцария? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, ощутимым фаворитом являются финны. Коэффициент на проход северной команды составляет 1.32 (72%), тогда как на швейцарцев – 3.35 (28%).

Что же касается самого матча, то победа Финляндии в основное время оценивается в 1.57, а "нейтралов" – в 4.80. Такой же коэффициент на ничью – 4.80.

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Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Финляндия уверенно прошла группу, обыграв на своем пути Словакию (6:2), Латвию (3:1) и Швецию (4:3). В свою очередь, швейцарцы провалили матчи в квартете.

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Лишь чехам команда проиграла по буллитам, тогда как россиянам (0:1) и датчанам (3:5) Швейцария проиграла в основное время. Правда, в раунде плей-офф "нейтралы" удивили, взяв реванш у Чехии (4:2) Победитель данной пары в 1/2 финала выйдет на россиян или датчан.