Філ Хельмут побив неймовірний рекорд, але все одно залишився без золотого браслета

Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Цими днями у Лас-Вегасі завершується Світова серія покеру. Останні івенти завершаться завтра, тоді як чемпіон Головної події визначився минулого четверга. Ним став австрієць Корай Алдемір, який підняв 8 мільйонів доларів.

Реклама

Цієї ж ночі завершився найбільший турнір серії з Омаху. На івент хайроллерів з'їхалося 84 гравці, які не пошкодували за 50 тисяч доларів для бай-іну.

У призах опинилися 13 гравців, тоді як до 3-максу потрапили найвідоміші учасники івента – Джеремі Осмус, Філ Хельмут і Даніель Негреану. Для другого турнір був особливим, адже це був чудовий шанс збільшити кількість своїх браслетів до 17-ти.

Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Реклама

Саме PokerBrat був чіплідером перед фінальною трійкою, проте Осмус зумів здійснити нокаут Негреану і став явним фаворитом хедз-апу. В підсумку Джеремі здобув перемогу і третій браслет у кар'єрі. Причому минуле було завойовано на початку жовтня.

До речі, успішний виступ допоміг Філу Хельмуту побити рекорд за кількістю фіналок на одному WSOP (7). Минуле досягнення у шість фінальних столів належало Ану Трану (1992). Щоправда, із семи проривів Хельмута на цій серії лише один завершився здобиччю браслета.

Реклама

Результати фінального столу WSOP #84 PLO High Roller :