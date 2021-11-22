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Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
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Філ Хельмут побив неймовірний рекорд, але все одно залишився без золотого браслета

Анатолій Дерека
22 листопада, 13:15
Американський покерист всьоме потрапив за фінальний стіл Світової серії покеру 2021, однак у хедз-апі супертурніру з Омаху поступився Джеремі Осмусу

Філ Хельмут - рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Цими днями у Лас-Вегасі завершується Світова серія покеру. Останні івенти завершаться завтра, тоді як чемпіон Головної події визначився минулого четверга. Ним став австрієць Корай Алдемір, який підняв 8 мільйонів доларів.

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Цієї ж ночі завершився найбільший турнір серії з Омаху. На івент хайроллерів з'їхалося 84 гравці, які не пошкодували за 50 тисяч доларів для бай-іну.

У призах опинилися 13 гравців, тоді як до 3-максу потрапили найвідоміші учасники івента – Джеремі Осмус, Філ Хельмут і Даніель Негреану. Для другого турнір був особливим, адже це був чудовий шанс збільшити кількість своїх браслетів до 17-ти.

Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

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Саме PokerBrat був чіплідером перед фінальною трійкою, проте Осмус зумів здійснити нокаут Негреану і став явним фаворитом хедз-апу. В підсумку Джеремі здобув перемогу і третій браслет у кар'єрі. Причому минуле було завойовано на початку жовтня.

До речі, успішний виступ допоміг Філу Хельмуту побити рекорд за кількістю фіналок на одному WSOP (7). Минуле досягнення у шість фінальних столів належало Ану Трану (1992). Щоправда, із семи проривів Хельмута на цій серії лише один завершився здобиччю браслета.

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Результати фінального столу WSOP #84 PLO High Roller :

  1. Джеремі Осмус – 1,18 млн доларів
  2. Філ Хельмут – 734,8 тис. доларів
  3. Даніель Негреану – 519,7 тис. доларів
  4. Александер Петерсен – 376,3 тис. доларів
  5. Ласло Буйтас – 279,1 тис. доларів
  6. Джаред Блезнік – 212,2 тис. доларів
  7. Джош Ар'є – 165,4 тис. доларів
  8. Бен Ламб – 132,3 тис. доларів
  9. Веселін Каракітуков – 108,7 тис. доларів