Фил Хельмут побил невероятный рекорд, но все равно остался без золотого браслета

Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута
В эти дни в Лас-Вегасе завершается Мировая серия покера. Последние ивенты завершатся завтра, тогда как чемпион Главного события определился в прошлый четверг. Им стал австриец Корай Алдемир, поднявший 8 миллионов долларов.
Этой же ночью завершился крупнейший турнир серии по Омахе. На ивент хайроллеров съехалось 84 игрока, которые не пожалели по 50 тысяч долларов для бай-ина.
В призах оказались 13 игроков, тогда как в 3-макс попали самые известные участники ивента – Джереми Осмус, Фил Хельмут и Даниэль Негреану. Для второго турнир был особенным, ведь это был отличный шанс увеличить количество своих браслетов до 17-ти.
Именно PokerBrat был чиплидером перед финальной тройкой, однако Осмус сумел совершить нокаут Негреану и стал явным фаворитом хедз-апа. В итоге Джереми добыл победу и третий браслет в карьере. Причем прошлый был завоеван в начале октября.
К слову, успешное выступление помогло Филу Хельмуту побить рекорд по количеству финалок на одном WSOP (7). Прошлое достижение в шесть финальных столов принадлежало Ану Трану (1992 год). Правда, из семи прорывов Хельмута на этой серии лишь один завершился добычей браслета.
Результаты финального стола WSOP #84 PLO High Roller :
- Джереми Осмус – 1,18 млн долларов
- Фил Хельмут – 734,8 тыс. долларов
- Даниэль Негреану – 519,7 тыс. долларов
- Александер Петерсен – 376,3 тыс. долларов
- Ласло Буйтас – 279,1 тыс. долларов
- Джаред Блезник – 212,2 тыс. долларов
- Джош Арье – 165,4 тыс. долларов
- Бен Ламб – 132,3 тыс. долларов
- Веселин Каракитуков – 108,7 тыс. долларов