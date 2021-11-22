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4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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Фил Хельмут побил невероятный рекорд, но все равно остался без золотого браслета

Анатолий Дерека
22 ноября, 13:15
Американский покерист в седьмой раз попал за финальный стол Мировой серии покера 2021, однако в хедз-апе супертурнира по Омахе уступил Джереми Осмусу

Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

В эти дни в Лас-Вегасе завершается Мировая серия покера. Последние ивенты завершатся завтра, тогда как чемпион Главного события определился в прошлый четверг. Им стал австриец Корай Алдемир, поднявший 8 миллионов долларов.

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Этой же ночью завершился крупнейший турнир серии по Омахе. На ивент хайроллеров съехалось 84 игрока, которые не пожалели по 50 тысяч долларов для бай-ина.

В призах оказались 13 игроков, тогда как в 3-макс попали самые известные участники ивента – Джереми Осмус, Фил Хельмут и Даниэль Негреану. Для второго турнир был особенным, ведь это был отличный шанс увеличить количество своих браслетов до 17-ти.

Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

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Именно PokerBrat был чиплидером перед финальной тройкой, однако Осмус сумел совершить нокаут Негреану и стал явным фаворитом хедз-апа. В итоге Джереми добыл победу и третий браслет в карьере. Причем прошлый был завоеван в начале октября.

К слову, успешное выступление помогло Филу Хельмуту побить рекорд по количеству финалок на одном WSOP (7). Прошлое достижение в шесть финальных столов принадлежало Ану Трану (1992 год). Правда, из семи прорывов Хельмута на этой серии лишь один завершился добычей браслета.

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Результаты финального стола WSOP #84 PLO High Roller :

  1. Джереми Осмус – 1,18 млн долларов
  2. Фил Хельмут – 734,8 тыс. долларов
  3. Даниэль Негреану – 519,7 тыс. долларов
  4. Александер Петерсен – 376,3 тыс. долларов
  5. Ласло Буйтас – 279,1 тыс. долларов
  6. Джаред Блезник – 212,2 тыс. долларов
  7. Джош Арье – 165,4 тыс. долларов
  8. Бен Ламб – 132,3 тыс. долларов
  9. Веселин Каракитуков – 108,7 тыс. долларов