Фил Хельмут побил невероятный рекорд, но все равно остался без золотого браслета

Фил Хельмут - рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

В эти дни в Лас-Вегасе завершается Мировая серия покера. Последние ивенты завершатся завтра, тогда как чемпион Главного события определился в прошлый четверг. Им стал австриец Корай Алдемир, поднявший 8 миллионов долларов.

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Этой же ночью завершился крупнейший турнир серии по Омахе. На ивент хайроллеров съехалось 84 игрока, которые не пожалели по 50 тысяч долларов для бай-ина.

В призах оказались 13 игроков, тогда как в 3-макс попали самые известные участники ивента – Джереми Осмус, Фил Хельмут и Даниэль Негреану. Для второго турнир был особенным, ведь это был отличный шанс увеличить количество своих браслетов до 17-ти.

Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

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Именно PokerBrat был чиплидером перед финальной тройкой, однако Осмус сумел совершить нокаут Негреану и стал явным фаворитом хедз-апа. В итоге Джереми добыл победу и третий браслет в карьере. Причем прошлый был завоеван в начале октября.

К слову, успешное выступление помогло Филу Хельмуту побить рекорд по количеству финалок на одном WSOP (7). Прошлое достижение в шесть финальных столов принадлежало Ану Трану (1992 год). Правда, из семи прорывов Хельмута на этой серии лишь один завершился добычей браслета.

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Результаты финального стола WSOP #84 PLO High Roller :