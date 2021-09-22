FIFA в захваті від Коноплі: гравець Шахтаря потрапив до Команди тижня (фото)

Юхим Конопля / Фото: Instagram

На вихідних Шахтар розгромив Маріуполь в матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу. Трьома асистами у зустрічі відзначився молодий захисник збірної України Юхим Конопля.

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Це дозволило гравцеві знайти визнання і в кіберфутбольному світі. Розробники FIFA22, компанія Electronic Arts, опублікували Команду тижня. До неї потрапили 23 особи з усієї Європи. Знайшлося серед них місце і Юхиму, якого оцінили рейтингом 75.

Варто зазначити, що до цієї збірної потрапили такі зірки як Мохамед Салах (Ліверпуль), Едін Джеко (Інтер), Йозуа Кімміх (Баварія), Тьяго Сілва (Челсі) та Вінісіус (Реал).

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Нагадаємо, що вже 1 жовтня відбудеться офіційний реліз FIFA22. У симуляторі можна буде пограти за збірну України, а також за Шахтар і Динамо.

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.