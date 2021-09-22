22 вересня 45+2’
Шахтар 1
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Головна Гра Кіберспорт

FIFA в захваті від Коноплі: гравець Шахтаря потрапив до Команди тижня (фото)

Андрій Трофімов
22 вересня, 20:50
Захисник донецького клубу отримав визнання від Electronic Arts за три ассисти в матчі з Маріуполем

Юхим Конопля / Фото: Instagram

На вихідних Шахтар розгромив Маріуполь в матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу. Трьома асистами у зустрічі відзначився молодий захисник збірної України Юхим Конопля.

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Це дозволило гравцеві знайти визнання і в кіберфутбольному світі. Розробники FIFA22, компанія Electronic Arts, опублікували Команду тижня. До неї потрапили 23 особи з усієї Європи. Знайшлося серед них місце і Юхиму, якого оцінили рейтингом 75.

Варто зазначити, що до цієї збірної потрапили такі зірки як Мохамед Салах (Ліверпуль), Едін Джеко (Інтер), Йозуа Кімміх (Баварія), Тьяго Сілва (Челсі) та Вінісіус (Реал).

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Нагадаємо, що вже 1 жовтня відбудеться офіційний реліз FIFA22. У симуляторі можна буде пограти за збірну України, а також за Шахтар і Динамо.

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

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