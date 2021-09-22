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Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
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Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
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Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
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Зенит --
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Главная Игра Киберспорт

FIFA в восторге от Конопли: игрок Шахтера попал в Команду недели (фото)

Андрей Трофимов
22 сентября, 20:50
Защитник донецкого клуба получил признание от Electronic Arts за три ассиста в матче с Мариуполем

Ефим Конопля / Фото: Instagram

На выходных Шахтер разгромил Мариуполь в матче 8 тура чемпионата Украины по футболу. Тремя ассистами во встрече отметился молодой защитник сборной Украины Ефим Конопля.

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Это позволило игроку найти признание и в киберфутбольном мире. Разработчики FIFA22, компания Electronic Arts, опубликовала Команду недели. В нее попали 23 человека со всей Европы. Нашлось среди них место и Ефиму, которого оценили рейтингом 75.

Стоит отметить, что в эту сборную попали такие звезды как Мохамед Салах (Ливерпуль), Эдин Джеко (Интер), Йозуа Киммих (Бавария), Тьяго Силва (Челси) и Винисиус (Реал).

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Напомним, что уже 1 октября состоится официальный релиз FIFA22. В симуляоре можно будет поиграть за сборную Украины, а также Шахтер и Динамо.

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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