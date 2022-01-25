Чи є життя після смерті? Футбольний клуб розірвав договір зі спонсором через меми у Twitter

Бордо образився на меми у Twitter / Фото: Getty Images

Влітку минулого року французький футбольний клуб Бордо підписав спонсорський договір із місцевим покер-румом Winamax. Згідно з контрактом рум виплачував би жирондинцям 1,3 мільйона євро щосезонно протягом трьох років.

Втім, цьому союзу не судилося прожити й року. Днями Бордо оголосив про припинення співпраці з покер-румом, образившись на жарти у Twitter. Наприклад, у грудні Winamax опублікував у мережі наступний мем.

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"Напишіть сумну історію, використовуючи лише три слова. Girondins de Bordeaux".

А в середині січня Winamax знову виявили почуття гумору щодо клубу:

Коли гравець підписує контракт із жирондинцями:

— Чи є життя після смерті?

- Заходь – дізнаєшся.

При цьому покер-рум не соромився публікувати меми та інші клуби. Проте Бордо все ж таки різко відреагував на жарти і припинив співпрацю з Winamax.

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"Ми розриваємо партнерський контракт з Winamax, який через відео або твіти про останній матч відділив себе від клубу. Ми маємо почуття гумору, але такі речі не в дусі партнерства".

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При цьому покер-рум у своєму стилі прокоментував цю інформацію: "Ми вже годину шукаємо гарного захисту, але, як і жирондинці, не можемо її знайти". Тепер титульним спонсором команди буде благодійний фонд Coeur Marine et Blanc.

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На даний момент шестиразовий чемпіон Франції виборює виживання в чемпіонаті Франції, займаючи 17 місце. Зону вильоту Бордо випереджає на три бали.