Експрес дня: успіх Шевченка, мажорна нота Дніпра та віра в Раньєрі

Артем Довбик, Андрій Шевченко та Клаудіо Раньєрі поведуть сьогодні свої команди до перемог.

Сьогодні стартує черговий футбольний вікенд, а з ним і останній тур цьогорічного УПЛ. Раніше ми знайомили читачів з прогнозом букмекерів на 18 тур чемпіонату України.

Зараз пропонуємо вам звернути увагу на центральні ігри п'ятниці. До вашої уваги – цікавий та перспективний експрес, який може зайти сьогодні. Усі коефіцієнти взяті з сайту Parimatch.

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МАРІУПОЛЬ – ДНІПРО-1

Ставка: перемога Дніпра-1 (1.45)

Дніпро-1 вийшов до 1/4 Кубка України / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Команда Йовічевіча набрала космічну швидкість наприкінці осені, здобувши п'ять поспіль перемог у чемпіонаті. Дніпряни піднялися на 3 місце і, напевно, хочуть піти на зиму на ньому ж. Для цього потрібно лише обіграти головного аутсайдера УПЛ Маріуполь.

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ІНГУЛЕЦЬ – ДЕСНА

Ставка: тотал менше 2,5 (1.73)

"Десна" – "Інгулець" / Фото: официальный сайт УПЛ

Інгулець є найзабивнішою командою чемпіонату на пару з Минаєм, тоді як чернігівці 3 із п'яти своїх останніх поєдинку зіграли на "менше". Чуття підказує, що зимовий футбол у Кропивницькому навряд чи подарує глядачам багато голів.

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КЕЛЬН – АУГСБУРГ

Ставка: гол Антоні Модеста (2.00)

Французький форвард феєрив у складі "козлів" у середині минулого десятиліття, після чого був невдалий період у Китаї та Сент-Етьєнні. Тепер же Антоні повернувся до улюбленого клубу і проводить цей сезон дуже вражаюче – 8 голів у 14-ти матчах. Чому б не засмутити одного з аутсайдерів Бундесліги?

ДЖЕНОА – САМПДОРІЯ

Ставка: Дженоа не програє (1.61)

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Це буде перше генуезьке дербі для Андрія Шевченка. Поки що в українця траплялися здебільшого топ-суперники, проти яких Дженоа був безсилий. Зате з Удінезе один бал було взято, а тепер на черзі ще один середняк Серії А. До того ж принциповий суперник, який програв останні два матчі. Пора Шевченку вже й перемагати!

БРЕНТФОРД – УОТФОРД

Ставка: перемога Уотфорда з форою 0 (2.39)

/ Фото: AFP

Команда Клаудіо Раньєрі – одна з найбільш обділених в АПЛ. "Шершні" можуть розгромити Евертон чи Манчестер Юнайтед, а потім програти три гри поспіль. Заради справедливості, останні зустрічі Уотфорд поступався грандам (Лестер, Челсі та Ман Сіті). Настав час брати свої очки в лондонському дербі з новачком, тим більше – ослабленим через травми лідерів.

ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПРЕС