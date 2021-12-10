Експрес дня: успіх Шевченка, мажорна нота Дніпра та віра в Раньєрі

Артем Довбик, Андрій Шевченко та Клаудіо Раньєрі поведуть сьогодні свої команди до перемог.
Сьогодні стартує черговий футбольний вікенд, а з ним і останній тур цьогорічного УПЛ. Раніше ми знайомили читачів з прогнозом букмекерів на 18 тур чемпіонату України.
Зараз пропонуємо вам звернути увагу на центральні ігри п'ятниці. До вашої уваги – цікавий та перспективний експрес, який може зайти сьогодні. Усі коефіцієнти взяті з сайту Parimatch.
МАРІУПОЛЬ – ДНІПРО-1
Ставка: перемога Дніпра-1 (1.45)
Команда Йовічевіча набрала космічну швидкість наприкінці осені, здобувши п'ять поспіль перемог у чемпіонаті. Дніпряни піднялися на 3 місце і, напевно, хочуть піти на зиму на ньому ж. Для цього потрібно лише обіграти головного аутсайдера УПЛ Маріуполь.
ІНГУЛЕЦЬ – ДЕСНА
Ставка: тотал менше 2,5 (1.73)
Інгулець є найзабивнішою командою чемпіонату на пару з Минаєм, тоді як чернігівці 3 із п'яти своїх останніх поєдинку зіграли на "менше". Чуття підказує, що зимовий футбол у Кропивницькому навряд чи подарує глядачам багато голів.
КЕЛЬН – АУГСБУРГ
Ставка: гол Антоні Модеста (2.00)
Французький форвард феєрив у складі "козлів" у середині минулого десятиліття, після чого був невдалий період у Китаї та Сент-Етьєнні. Тепер же Антоні повернувся до улюбленого клубу і проводить цей сезон дуже вражаюче – 8 голів у 14-ти матчах. Чому б не засмутити одного з аутсайдерів Бундесліги?
ДЖЕНОА – САМПДОРІЯ
Ставка: Дженоа не програє (1.61)
Це буде перше генуезьке дербі для Андрія Шевченка. Поки що в українця траплялися здебільшого топ-суперники, проти яких Дженоа був безсилий. Зате з Удінезе один бал було взято, а тепер на черзі ще один середняк Серії А. До того ж принциповий суперник, який програв останні два матчі. Пора Шевченку вже й перемагати!
БРЕНТФОРД – УОТФОРД
Ставка: перемога Уотфорда з форою 0 (2.39)
Команда Клаудіо Раньєрі – одна з найбільш обділених в АПЛ. "Шершні" можуть розгромити Евертон чи Манчестер Юнайтед, а потім програти три гри поспіль. Заради справедливості, останні зустрічі Уотфорд поступався грандам (Лестер, Челсі та Ман Сіті). Настав час брати свої очки в лондонському дербі з новачком, тим більше – ослабленим через травми лідерів.
ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПРЕС
|МАТЧ
|СТАВКА
|КОЕФ
|Маріуполь – Дніпро-1
|перемога Дніпра-1
|1.45
|Інгулець – Десна
|тотал менше 2,5
|1.72
|Кельн – Аугсбург
|гол Антоні Модеста
|2.00
|Дженоа – Сампдорія
|Дженоа не програє
|1.61
|Брентфорд – Уотфорд
|перемога Уотфорда з форою (0)
|2.39
|ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
|19.19