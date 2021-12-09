Хто стане зимовим чемпіоном? Прогноз букмекерів на 18 тур чемпіонату України

Пройдемося котируваннями на останній тур року в УПЛ і визначимо, хто ж є фаворитом у матчах 18 туру

Шахтар та Динамо заочно поборються за звання зимового чемпіона України / Фото: официальный сайт УПЛ

Завтра у чемпіонаті України з футболу стартує 18 тур, який стане останнім у 2021 році. Матчі розтягнуться на три дні, а ключовим поєдинком вікенду обіцяє стати недільна битва Динамо та Зорі.

Тим часом букмекерська компанія Parimatch опублікувала котирування на ігри 18 туру УПЛ. Зазначимо, що найменше експерти сумніваються в успіхах Шахтаря та Динамо, а ось в Одесі та Кропивницькому на нас чекають рівні поєдинки.

Реклама

ДАТА ЧАС МАТЧ 1 Х 2 ТРАНСЛЯЦІЯ 10.12. (пт) 17:00 Маріуполь – Дніпро-1 6.80 4.50 1.47 Футбол 1 10.12. (пт) 19:30 Інгулець – Десна 2.65 3.30 2.70 Футбол 1 11.12. (СБ) 14:00 Олександрія – Шахтар 9.00 5.00 1.35 Футбол 1 11.12. (СБ) 17:00 Верес – Рух 2.46 3.05 3.15 Футбол 2 11.12. (СБ) 19:30 Львів – Ворскла 4.30 3.30 1.92 Футбол 2 12.12. (нд) 14:00 Чорноморець – Металіст 1925 2.46 3.30 2.90 Футбол 1 12.12. (нд) 17:00 Динамо – Зоря 1.37 4.80 8.80 2+2 12.12. (нд) 19:30 Колос – Минай 1.88 3.50 4.20 Футбол 1

Після 17-ти турів у турнірній таблиці чемпіонату України лідирують Шахтар та Динамо. Команди набрали порівну очок, однак за різницею м'ячів попереду йдуть донеччани. На третьому місці влаштувався Дніпро-1, який випереджає Зорю на два бали.

Що ж до зони вильоту, то на останньому місці поки що Маріуполь, який відстає від Миная та Інгульця на два очки, а від Чорноморця – на три. Зазначимо, що за підсумками сезону дві останні команди вилітають до Першої Ліги, а колективи, які займуть 13-14 місця, зіграють стикові поєдинки проти 3-4 місць другого дивізіону.