Джима виходить на мас-старт: де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси в України

Джима вже потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS
Зимова Олімпіада-2022 наближається до своєї кульмінації. У Пекіні залишилося провести лише три ігрові дні, а сьогодні Україна матиме шанс поповнити медальний залік.
Єдиною нашою нагородою є срібло Олександра Абраменка у фристайлі. Сьогодні ж наші надії на медалі покладаються на жіночий та чоловічий біатлон.
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У п'ятницю відбудеться мас-старт, де у жіночих перегонах на 12,5 км візьмуть участь дві наші спортсменки Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх.
Компанія Parimatch вважає українок одними з аутсайдерів змагання. Коефіцієнт на тріумф Джими становить аж 60.00, тоді як на Меркушину ставки взагалі не приймаються.
|МІСЦЕ ЮЛІЇ ДЖИМИ
|КОЕФІЦІЄНТ
|1 місце
|60.00
|1-3 місце
|15.00
|1-6 місце
|7.00
|1-10 місце
|3.30
Головною фавориткою мас-старту є норвежка Марте Олсбю-Рейселанн. Коефіцієнт її перемогу становить 2.70. Її головною конкуренткою є Ельвіра Еберг зі Швеції – 6.50.
Зазначимо, що старт жіночого мас-старту заплановано на 09:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.