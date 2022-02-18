17 лютого 19:45
Барселона 1
Наполі 1
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекер

Джима виходить на мас-старт: де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси в України

Анатолій Дерека
18 лютого, 06:18
Сьогодні відбудеться жіночий мас-старт, у якому візьмуть участь дві спортсменки з України. Прогноз букмекерів на Олімпійські ігри

Джима вже потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Зимова Олімпіада-2022 наближається до своєї кульмінації. У Пекіні залишилося провести лише три ігрові дні, а сьогодні Україна матиме шанс поповнити медальний залік.

Єдиною нашою нагородою є срібло Олександра Абраменка у фристайлі. Сьогодні ж наші надії на медалі покладаються на жіночий та чоловічий біатлон.

Реклама

Читайте також: Медальний залік Олімпіади у Пекіні

У п'ятницю відбудеться мас-старт, де у жіночих перегонах на 12,5 км візьмуть участь дві наші спортсменки Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Реклама

Компанія Parimatch вважає українок одними з аутсайдерів змагання. Коефіцієнт на тріумф Джими становить аж 60.00, тоді як на Меркушину ставки взагалі не приймаються.

МІСЦЕ ЮЛІЇ ДЖИМИ КОЕФІЦІЄНТ
1 місце60.00
1-3 місце15.00
1-6 місце7.00
1-10 місце3.30

Головною фавориткою мас-старту є норвежка Марте Олсбю-Рейселанн. Коефіцієнт її перемогу становить 2.70. Її головною конкуренткою є Ельвіра Еберг зі Швеції – 6.50.

Зазначимо, що старт жіночого мас-старту заплановано на 09:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

Реклама