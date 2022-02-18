Джима выходит на масс-старт: где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и какие шансы у Украины

Джима уже вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

Зимняя Олимпиада-2022 приближается к своей кульминации. В Пекине осталось провести всего три игровых дня, а сегодня у Украины будет шанс пополнить медальный зачет.

Единственной нашей наградой является серебро Александра Абраменко во фристайле. Сегодня же наши надежды на медали полагаются на женский и мужской биатлон.

Реклама

Читайте также: Медальный зачет Олимпиады в Пекине

В пятницу состоится масс-старт, где в женской гонке на 12,5 км примут участие две наши спортсменки – Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех.

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Реклама

Компания Parimatch считает украинок одними из аутсайдеров соревнования. Коэффициент на триумф Джиміы составляет аж 60.00, тогда как на Меркушину ставки и вовсе не принимаются.

МЕСТО ЮЛИИ ДЖИМЫ КОЭФФИЦИЕНТ 1 место 60.00 1-3 место 15.00 1-6 место 7.00 1-10 место 3.30

Главной фавориткой масс-старта считается норвежка Марте Олсбю-Рейселанн. Коэффициент на ее победу составляет 2.70. Ее главной конкуренткой видится Эльвира Эберг из Швеции – 6.50.

Отметим, что старт женского масс-старта намечен на 09:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.