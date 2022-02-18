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Джима выходит на масс-старт: где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и какие шансы у Украины

Анатолий Дерека
18 февраля, 06:18
Сегодня состоится женский масс-старт, в котором примет участие две спортсменки из Украины. Прогноз букмекеров на Олимпийские Игры

Джима уже вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

Зимняя Олимпиада-2022 приближается к своей кульминации. В Пекине осталось провести всего три игровых дня, а сегодня у Украины будет шанс пополнить медальный зачет.

Единственной нашей наградой является серебро Александра Абраменко во фристайле. Сегодня же наши надежды на медали полагаются на женский и мужской биатлон.

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В пятницу состоится масс-старт, где в женской гонке на 12,5 км примут участие две наши спортсменки – Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех.

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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Компания Parimatch считает украинок одними из аутсайдеров соревнования. Коэффициент на триумф Джиміы составляет аж 60.00, тогда как на Меркушину ставки и вовсе не принимаются.

МЕСТО ЮЛИИ ДЖИМЫКОЭФФИЦИЕНТ
1 место60.00
1-3 место15.00
1-6 место7.00
1-10 место3.30

Главной фавориткой масс-старта считается норвежка Марте Олсбю-Рейселанн. Коэффициент на ее победу составляет 2.70. Ее главной конкуренткой видится Эльвира Эберг из Швеции – 6.50.

Отметим, что старт женского масс-старта намечен на 09:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

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