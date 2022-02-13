12 лютого 17:00
Евертон 3
Лідс 0
12 лютого 17:15
Вільярреал 0
Реал 0
12 лютого 18:30
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес 2
Чорноморець 2
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Джима мчить до медалі: де дивитися біатлон і хто фаворит на Олімпіаді-2022

Анатолій Дерека
13 лютого, 06:11
Сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км, у якій візьмуть участь три українки. Прогноз букмекерів на їхній успіх на Олімпійських іграх

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У Пекіні в розпалі зимова Олімпіада-2022. Майже три тисячі учасників з'їхалися до столиці Китаю, щоби розіграти 109 комплектів медалей.

Нашу країну представляють 45 спортсменів, але їхні шанси на медалі вважаються вкрай низькими. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх. Як завжди, основні надії покладаються на біатлон.

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Сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування на 10 км, у якій візьмуть участь три українки – Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко . Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Джима могла поборотися за медалі / Фото: REUTERS

Компанія Parimatch оцінила перемогу Джими в коефіцієнт 60.00. Шансів у інших наших представниць набагато менше. На Меркушину можна поставити за 250.00, а на Петренко ставки взагалі не приймаються.

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СПОРТСМЕНКА 1 МІСЦЕ 1-3 МІСЦЕ 1-6 МІСЦЕ 1-10 МІСЦЕ
Юлія Джима 60.0018.004.002.00
Анастасія Меркушина 250.00100.0015.006.00

Явною фавориткою гонки вважається Марте Олсбю-Рейселан. Коефіцієнт на перемогу норвежки становить усього 1.30. Її головними конкурентками бачаться шведка Ельвіра Еберг (4.00) та італійка Доротея Вірер (6.50).

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Зазначимо, що старт змагання намічено на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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