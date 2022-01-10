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Джеррард їде підкорювати "Олд Траффорд": де дивитись матч МЮ – Астон Вілла та хто фаворит

Анатолій Дерека
10 січня, 16:45
Прогноз та список трансляцій матчу у Кубку Англії. Манчестер Юнайтед і Астон Вілла б'ються за вихід до 1/16 фіналу, де на переможця пари вже чекає Міддлсбро

Стівен Джеррард та його Астон Вілла мають намір вибити Манчестер Юнайтед із Кубка Англії / Фото: Getty Images

У понеділок, 10 січня, відбудеться останній поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії. Увечері воюють Манчестер Юнайтед та Астон Вілла. Матч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Початок – о 21:55.

Де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Астон Вілла? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Манчестер Юнайтед – Астон Вілла онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на прохід до 1/16 фіналу. На думку Parimatch, МЮ є явним фаворитом матчу. Котирування на тріумф "червоних дияволів" рівні 1.36, тоді як на Астон Віллу – 3.15. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • прохід Манчестер Юнайтед – 70%
  • прохід Астон Вілли – 30%

Обидві команди лише розпочинають свій шлях у турнірі, тоді як у АПЛ продовжують вирішувати свої завдання. Юнайтед після призначення Ральфа Рангніка програв лише раз, але при цьому не показує стабільних результатів, чергуючи перемоги з нічиєю. Манкуніанці йдуть сьомими, відстаючи від топ-четвірки на 4 очки під час гри в запасі.

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Астон Вілла ж зуміла підбадьоритися після приходу Стівена Джеррарда і віддалилася від зони вильоту на 11 очок. Нині "вілани" йдуть 13-ми, проте в останньому матчі команда несподівано поступилася Брентфорду, чим поставила під сумнів свою нинішню форму. Переможець цієї кубкової пари в 1/16 фіналу вийде на Мідлсбро та зіграє вдома.