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Джеррард едет покорять "Олд Траффорд": где смотреть матч МЮ – Астон Вилла и кто фаворит

Анатолий Дерека
10 января, 16:45
Прогноз и список трансляций матча в Кубке Англии. Манчестер Юнайтед и Астон Вилла сразятся за выход в 1/16 финала, где победителя пары уже ждет Миддлсбро

Стивен Джеррард и его Астон Вилла намерены выбить Манчестер Юнайтед из Кубка Англии / Фото: Getty Images

В понедельник, 10 января, пройдет последний поединок 1/32 финала Кубка Англии. Вечером сразятся Манчестер Юнайтед и Астон Вилла. Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Начало – в 21:55.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Манчестер Юнайтед – Астон Вилла онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд на проход в 1/16 финала. По мнению Parimatch, МЮ является явным фаворитом матча. Котировки на триумф "красных дьяволов" равны 1.36, тогда как на Астон Виллу – 3.15. Вероятность исхода матча в процентах:

  • проход Манчестер Юнайтед – 70%
  • проход Астон Виллы – 30%

Обе команды лишь начинают свой путь в турнире, тогда как в АПЛ продолжают решать свои задачи. Юнайтед после назначения Ральфа Рангника проиграл лишь раз, но при этом не показывает стабильные результаты, чередуя победы с ничьими. Манкунианцы идут седьмыми, отставая от топ-четверки на 4 очка при игре в запасе.

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Астон Вилла же сумела воспрянуть после прихода Стивена Джеррарда и отдалилась от зоны вылета на 11 очков. Нынче "вилланы" идут 13-ми, однако в последнем матче команда неожиданно уступила Брентфорду, чем поставила под сомнение свою нынешнюю форму. Победитель этой кубковой пары в 1/16 финала выйдет на Миддлсбро и сыграет дома.