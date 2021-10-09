Дубль Яремчука, червона картка та пенальті: на що поставити в матчі Фінляндія – Україна

Очікується гаряча дуель топ-форвардів - Пуккі проти Яремчука

Сьогодні відбудеться найважливіший поєдинок відбору на чемпіонат світу 2022 року. Збірна України зіграє в гостях проти збірної Фінляндії. Битва пройде на стадіоні "Олімпійський".

Онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Україна доступна на нашому сайті. Початок – о 19:00. Тим часом букмекери назвали свого фаворита в матчі.

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Україна – Фінляндія / Фото: Reuters

На їхню думку, фаворитом зустрічі є Україна. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова становить приблизно 2.50, тоді як на перемогу фінів ймовірність в середньому 3.25. Нічия ж оцінюється від 3.05 до 3.14.

Компанія Фінляндія Нічия Україна Parimatch 3.25 3.10 2.48 Favbet 3.25 3.05 2.51 Vbet 3.32 3.11 2.47 1xbet 3.30 3.14 2.52 Marsbet 3.15 3.10 2.60

Також експерти не вірять в результативний матч. Ставка на тотал менше 2,5 дорівнює 1.50, тоді як на "більше" можна поставити з коефіцієнтом 2.60.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.15. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:

Роман Яремчук – 2.80

Теему Пуккі – 2.90

Артем Довбик – 3.00

Андрій Ярмоленко – 3.00

Йоель Похьянпало – 3.00

Віктор Циганков – 3.50

Данило Сікан – 3.50

Микола Шапаренко – 4.00

Олександр Зубков – 4.00

Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

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Україна не пропустить – 2.52

буде призначений пенальті – 2.85

червона картка – 4.20

гол після удару головою – 5.30

дубль Романа Яремчука – 10.00

Україна і Фінляндія ділять другий рядок у відбірковій групі D, набравши по 5 балів. Правда, фіни провели на один поєдинок менше. У двох очках позаду йдуть боснійці та казахи, тоді як Франція з 12 очками впевнено утримує лідерство.

Місце команда І В Н П РМ Про 1 Франція 6 3 3 0 8-3 12 2 Україна 5 0 5 0 6-6 5 3 Фінляндія 4 1 2 1 4-5 5 4 Боснія і Герцеговина 4 0 3 1 5-6 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5-8 3

Нагадаємо, що за регламентом на чемпіонат світу безпосередньо виходять переможці відбіркових груп, а команди, що зайняли другі місця, будуть пробиватися на Мундіаль через плей-офф.