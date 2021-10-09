Дубль Яремчука, красная карточка и пенальти: на что поставить в матче Финляндия – Украина

Ожидается горячая дуэль топ-форвардов - Пукки против Яремчука
Сегодня состоится важнейший поединок отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Украины сыграет в гостях против сборной Финляндии. Битва пройдет на стадионе "Олимпийский".
Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина доступна на нашем сайте. Начало – в 19:00. Тем временем букмекеры назвали своего фаворита в матче.
По их мнению, фаворитом встречи является Украина. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет примерно 2.50, тогда как на победу финнов вероятность в среднем 3.25. Ничья же оценивается от 3.05 до 3.14.
|Компания
|Финляндия
|Ничья
|Украина
|Parimatch
|3.25
|3.10
|2.48
|Favbet
|3.25
|3.05
|2.51
|Vbet
|3.32
|3.11
|2.47
|1xbet
|3.30
|3.14
|2.52
|Marsbet
|3.15
|3.10
|2.60
Также эксперты не верят в результативный матч. Ставка на тотал меньше 2,5 равна 1.50, тогда как на "больше" можно поставить с коэффициентом 2.60.
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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.15. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:
- Роман Яремчук – 2.80
- Теему Пукки – 2.90
- Артем Довбик – 3.00
- Андрей Ярмоленко – 3.00
- Йоэль Похьянпало – 3.00
- Виктор Цыганков – 3.50
- Даниил Сикан – 3.50
- Николай Шапаренко – 4.00
- Александр Зубков – 4.00
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- Украина не пропустит – 2.52
- будет назначен пенальти – 2.85
- красная карточка – 4.20
- гол после удара головой – 5.30
- дубль Романа Яремчука – 10.00
Украина и Финляндия делят вторую строчку в отборочной группе D, набрав по 5 баллов. Правда, финны провели на один поединок меньше. В двух очках позади идут боснийцы и казахи, тогда как Франция с 12 очками уверенно удерживает лидерство.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Украина
|5
|0
|5
|0
|6-6
|5
|3
|Финляндия
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|4
|Босния и Герцеговина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|5
|Казахстан
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
Напомним, что по регламенту на чемпионат мира напрямую выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на мундиаль через плей-офф.