9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Дубль Яремчука, красная карточка и пенальти: на что поставить в матче Финляндия – Украина

Анатолий Дерека
9 октября, 14:45
Команда Александра Петракова имеет больше шансов на победу в гостевом матче отбора на ЧМ-2022 против финнов

Ожидается горячая дуэль топ-форвардов - Пукки против Яремчука

Сегодня состоится важнейший поединок отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Украины сыграет в гостях против сборной Финляндии. Битва пройдет на стадионе "Олимпийский".

Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина доступна на нашем сайте. Начало – в 19:00. Тем временем букмекеры назвали своего фаворита в матче.

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Украина – Финляндия / Фото: Reuters

По их мнению, фаворитом встречи является Украина. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет примерно 2.50, тогда как на победу финнов вероятность в среднем 3.25. Ничья же оценивается от 3.05 до 3.14.

КомпанияФинляндияНичьяУкраина
Parimatch3.253.102.48
Favbet3.253.052.51
Vbet3.323.112.47
1xbet3.303.142.52
Marsbet3.153.102.60

Также эксперты не верят в результативный матч. Ставка на тотал меньше 2,5 равна 1.50, тогда как на "больше" можно поставить с коэффициентом 2.60.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.15. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:

  • Роман Яремчук – 2.80
  • Теему Пукки – 2.90
  • Артем Довбик – 3.00
  • Андрей Ярмоленко – 3.00
  • Йоэль Похьянпало – 3.00
  • Виктор Цыганков – 3.50
  • Даниил Сикан – 3.50
  • Николай Шапаренко – 4.00
  • Александр Зубков – 4.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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  • Украина не пропустит – 2.52
  • будет назначен пенальти – 2.85
  • красная карточка – 4.20
  • гол после удара головой – 5.30
  • дубль Романа Яремчука – 10.00

Украина и Финляндия делят вторую строчку в отборочной группе D, набрав по 5 баллов. Правда, финны провели на один поединок меньше. В двух очках позади идут боснийцы и казахи, тогда как Франция с 12 очками уверенно удерживает лидерство.

МестоКомандаИВНПРМО
1Франция63308-312
2Украина50506-65
3Финляндия41214-55
4Босния и Герцеговина40315-63
5Казахстан50325-83

Напомним, что по регламенту на чемпионат мира напрямую выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на мундиаль через плей-офф.

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