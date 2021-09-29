Дубль Левандовскі та останній гол Динамо. П'ять ризикованих прогнозів на матч з Баварією в ЛЧ

Юліан Нагельсманн та Мірча Луческу визначать найсильнішого на "Альянц-Арені" / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбудуться вісім матчів 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. Свій поєдинок проведе і чемпіон України. Онлайн-трансляція матчу Баварія – Динамо доступна у нас на сайті.

Гра пройде в Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена". Початок – о 22:00. Тим часом букмекери визначилися з фаворитом зустрічі.

Реклама

На їхню думку, Баварія – беззаперечний фаворит дуелі. Коефіцієнт на успіх господарів дорівнює 1.11, тоді як перемогу киян оцінюють в коефіцієнт 21.00 – 26.00. Імовірність нічиї ж становить приблизно 11.00.

Компанія Баварія Нічия Динамо Parimatch 1.11 11.00 24.00 Favbet 1.11 11.50 21.00 Vbet 1.11 11.00 26.00 1xbet 1.12 11.50 26.00 Marsbet 1.12 11.00 24.00

Звичайно ж, підопічні Луческу виглядають явними андердогами зустрічі. Однак румунський фахівець любить дивувати громадськість, тому сенсація можлива і в цьому поєдинку. Пропонуємо вам п'ятірку авантюрних прогнозів, коефіцієнт на які дорівнює 2,5 і вище.

Обидві заб'ють і переможе Баварія – 2.54

Реклама

Ставка на тріумф мюнхенців очевидна, проте якщо при цьому ви вірите, що і Динамо заб'є, цей коефіцієнт виглядає цікаво. І правда, захист господарів далеко не безгрішний.

Один з гравців оформить дубль – 2.55

Фото: REUTERS/Mohammed Dabbous

Коли робиш подібну ставку на такий матч, відразу ж в голові спливає фотографія польського форварда Роберта Левандовскі. Втім, і без нього у мюнхенців вистачає голеадорів – Мюллер, Гнабрі, Сане, Чупо-Мотінг. А може прорве Циганкова або Супрягу?

Баварія виграє з форою (-3,5) – 2.91

Левандовський, Мюллер, Ноєр / Фото: Reuters

З тим, що мюнхенці будуть явними фаворитами зустрічі, ми вже визначилися. А при такому розкладі сил розгром дуже вірогідний. У минулому сезоні Динамо нічого не могло вдіяти з Барселоною та Ювентусом, але ж мюнхенці бачаться навіть більш сильним суперником! Перемога з різницею в чотири чи більше голів – досить таки ймовірний вихід.

Буде червона картка – 4.60

Сергій Сидорчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вилучення в матчах команд різного класу – часта практика. Дуже ймовірно, що гравці киян не встигатимуть за діями суперника. А якщо ще й рахунок буде влаштовувати, то можна піти і на фол останньої надії. Баварія також не захищена від червоних, емоції можуть взяти верх в будь-якому епізоді.

Останній гол у матчі заб'є Динамо – 6.50

Як би гра не складалася, не варто виключати фактор розслабленості мюнхенців в кінцівці. Баварія може вже мати розгромну перевагу над Динамо, що дозволить киянам забити хоча б гол престижу. Інший же оптимістичний варіант – кияни заб'ють єдиний гол у поєдинку і засушать гру.