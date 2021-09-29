Дубль Левандовски и последний гол Динамо. Пять рискованных прогнозов на матч с Баварией в ЛЧ

Юлиан Нагельсманн и Мирча Луческу определят сильнейшего на "Альянц-Арене" / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"
Сегодня состоятся восемь матчей 2 тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022. Свой поединок проведет и чемпион Украины. Онлайн-трансляция матча Бавария – Динамо доступна у нас на сайте.
Игра пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена". Начало – в 22:00. Тем временем, букмекеры определились с фаворитом встречи.
По их мнению, Бавария – безоговорочный фаворит дуэли. Коэффициент на триумф хозяев равен 1.11, тогда как победу киевлян оценивают в коэффициент 21.00 – 26.00. Вероятность ничьи же составляет примерно 11.00.
|Компания
|Бавария
|Ничья
|Динамо
|Parimatch
|1.11
|11.00
|24.00
|Favbet
|1.11
|11.50
|21.00
|Vbet
|1.11
|11.00
|26.00
|1xbet
|1.12
|11.50
|26.00
|Marsbet
|1.12
|11.00
|24.00
Конечно же, подопечные Луческу выглядят явными андердогами встречи. Однако румынский специалист любит удивлять общественность, поэтому сенсация возможна и в этом поединке. Предлагаем вам пятерку авантюрных прогнозов, коэффициент на которые равен 2,5 и выше.
Обе забьют и победит Бавария – 2.54
Ставка на триумф мюнхенцев очевидна, однако если при этом вы верите, что и Динамо забьет, данный коэффициент выглядит интересно. И правда, защита хозяев далеко не безгрешна.
Один из игроков оформит дубль – 2.55
Когда делаешь подобную ставку на такой матч, сразу же в голове всплывает фотография польского форварда Роберта Левандовски. Впрочем, и без него у мюнхенцев хватает голеадоров – Мюллер, Гнабри, Сане, Чупо-Мотинг. А может прорвет Цыганкова или Супрягу?
Бавария выиграет с форой (-3,5) – 2.91
С тем, что мюнхенцы будут явными фаворитами встречи, мы уже определились. А при таком раскладе сил разгром очень вероятен. В прошлом сезоне Динамо ничего не могло поделать с Барселоной и Ювентусом, а ведь мюнхенцы видятся даже более сильным соперником! Победа с разницей в четыре и более голов – довольно таки вероятный исход.
Будет красная карточка – 4.60
Удаление в матчах команд разного класса – частая практика. Очень вероятно, что игроки киевлян не будут успевать за действиями соперника. А если еще и счет будет устраивать, то можно пойти и на фол последней надежды. Бавария также не защищена от красных, эмоции могут взять верх в любом эпизоде.
Последний гол в матче забьет Динамо – 6.50
Как бы игра не складывалась, не стоит исключать фактор расслабленности мюнхенцев в концовке. Бавария может уже иметь разгромный перевес над Динамо, что позволит киевлянам забить хотя бы гол престижа. Другой же оптимистический вариант – киевляне забьют единственный гол в поединке и засушат игру.