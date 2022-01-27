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Динамо готове помститися за Зорю: чи зможе Луческу здолати вбивць Моуріньо?

Анатолій Дерека
27 січня, 08:02
Кияни воюють на зборах в Іспанії проти сенсаційного Буде-Глімту. Прогноз букмекерів на товариський матч "біло-синіх"

Динамо зіграє в Іспанії з Буде-Глімтом / Фото: Getty Images

Сьогодні "Динамо" Київ зіграє свій четвертий товариський поєдинок на зимових зборах в Іспанії. Суперником команди Мірчі Луческу стане чинний чемпіон Норвегії Буде-Глімт. Початок зустрічі – о 12:00.

Тим часом букмекери оцінили шанси команд у спарингу. На їхню думку, фаворитом є Динамо. Коефіцієнт на тріумф "біло-синіх" становить 1.66, тоді як на норвежців – 4.50. Нічия ж оцінюється у 4.10. Таким чином, ймовірність результатів така:

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  • перемога Динамо – 56%
  • нічия – 23%
  • перемога Буде-Глімт – 21%

При цьому експерти вважають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 складає всього 1.53 (ймовірність – 61%), тоді як на "менше" можна поставити за 2.41 (або 39%).

Нагадаємо, що перші три матчі "Динамо" на зборах завершилися впевненими перемогами. Спочатку кияни здолали Атлетіко Пульпіленьйо та Расінг Уніон з однаковим рахунком 4:0. А позавчора "біло-сині" виявилися сильнішими за Реал Мурсію (3:1).

Щоправда, Буде-Глімт – команда вищого рівня, яка все ще залишається у єврокубках цього сезону (Ліга Конференцій). Норвежці виграв два останні чемпіонати країни, а цього сезону здивували всю Європу, розгромивши вдома Рому Жозе Моуріньо з рахунком 6:1.

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Постраждала від Буде-Глімта та українська команда. У тій же групі Ліги Конференцій норвежці обіграли вдома Зорю з рахунком 3:1, після чого не поступилися у Запоріжжі (1:1).

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