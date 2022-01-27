Динамо готово мстить за Зарю: сможет ли Луческу одолеть убийц Моуриньо?

Динамо сыграет в Испании с Буде-Глимтом / Фото: Getty Images

Сегодня Динамо Киев сыграет свой четвертый товарищеский поединок на зимних сборах в Испании. Соперником команды Мирчи Луческу станет действующий чемпион Норвегии Буде-Глимт. Начало встречи – в 12:00.

Тем временем, букмекеры оценили шансы команд в спарринге. По их мнению, фаворитом является Динамо. Коэффициент на триумф "бело-синих" составляет 1.66, тогда как на норвежцев – 4.50. Ничья же оценивается в 4.10. Таким образом, вероятность исходов следующая:

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победа Динамо – 56%

ничья – 23%

победа Буде-Глимт – 21%

При этом эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.53 (вероятность – 61%), тогда как на "меньше" можно поставить за 2.41 (или 39%).

Напомним, что первые три матча Динамо на сборах завершились уверенными победами. Сначала киевляне одолели Атлетико Пульпиленьо и Расинг Унион с одинаковым счетом 4:0. А позавчера "бело-синие" оказались сильнее Реал Мурсии (3:1).

Правда, Буде-Глимт – команда более высокого уровня, которая все еще остается в еврокубках в этом сезоне (Лига Конференций). Норвежцы выиграл два последних чемпионата страны, а в этом сезоне удивили всю Европу, разгромив дома Рому Жозе Моуриньо со счетом 6:1.

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Пострадала от Буде-Глимта и украинская команда. В той же группе Лиги Конференций норвежцы обыграли дома Зарю со счетом 3:1, после чего не уступили в Запорожье (1:1).