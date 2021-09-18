Тримайтеся міцніше за джойстики, бо розплавляться! Запальні фото апетитної стрімерши CS:GO

22 вересня 21:00
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Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
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Верес 0
18 вересня 19:30
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19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
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Зоря --
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Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
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Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Мальме --
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Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Лілль --
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Тримайтеся міцніше за джойстики, бо розплавляться! Запальні фото апетитної стрімерши CS:GO

Андрій Трофімов
18 вересня, 21:35
Московська красуня Аріна Берднікова, відома під ніком Ahrinyan, зі швидкістю світла збирає шанувальників на Twitch

Ahrinyan спокушає підписників гарячими фотографіями в Instagram / Фото: Instagram Ahrinyan

Нещодавно стало відомо, що популярний український геймер Олександр S1mple Костилєв розлучився зі своєю дівчиною Ahrinyan.

Дівчина є активною стрімершею, яка має свій популярний канал на Twitch. На неї вже підписалося 870 тисяч шанувальників. Приблизно стільки ж у неї підписників і в Instagram.

У житті її звуть Аріна Дмитрівна Берднікова. Красуня народилася у 1998 році в Московській області та навчалася в місцевій престижній гімназії.

Дівчина не могла похвалитися високими оцінками, хоча, на її думку, вони нічого не значать. Ahrinyan шкодує, що недостатньо вивчала точні науки.

З дитинства Аріна хотіла прославитися в інтернеті і освоїти професію дизайнера. Красуня намагалася зробити собі ім'я через ефіри на радіо та російські соцмережі, однак зрештою знайшла себе на Twitch.

Саме на цій платформі і домагаються успіху геймери-стрімери. Дівчина стала висвітлювати такі ігри, як Counter Strike, League of Legends, World of Warcraft та Heroes of the Storm.

Дівчина поводиться в ефірі розкуто і весело, не соромиться показувати свою прекрасну фігуру, а також хвалитися нарядами. Не дивно, що донати звалюються на неї в чималій кількості в кожному ефірі.

Це дозволило Аріні продовжити навчання у престижному виші, купити новий комп'ютер, а також геймерське крісло. На YouTube дівчина себе не знайшла (менше 100 тисяч підписників), однак її відео часто використовуються на популярних геймерських каналах, набираючи багато переглядів.

На особистому фронті у Ahrinyan також все дуже різноманітно. Спочатку дівчина зустрічалася з якимось хлопцем на ім'я Костя, якого багато хто називав "солдатом" через суворе ставлення. Втім, в якийсь момент Аріна перестала про нього згадувати у соцмережах.

Після цього чутки пов'язували її з відомим російським блогером Русланом Усачевим, однак Аріна лише сміялася з цих новин. Перед тим як почати стосунки з S1mple, у дівчини був ще один таємний хлопець.

З самим Костилєвим стосунки тривали трохи менше року. Парочка і стрімила разом, і зізнавалася в коханні один одному, а Олександр дарував їй круті подарунки. Втім, і цій історії підійшов кінець.

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