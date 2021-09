Тримайтеся міцніше за джойстики, бо розплавляться! Запальні фото апетитної стрімерши CS:GO

Ahrinyan спокушає підписників гарячими фотографіями в Instagram / Фото: Instagram Ahrinyan

Нещодавно стало відомо, що популярний український геймер Олександр S1mple Костилєв розлучився зі своєю дівчиною Ahrinyan.

Дівчина є активною стрімершею, яка має свій популярний канал на Twitch. На неї вже підписалося 870 тисяч шанувальників. Приблизно стільки ж у неї підписників і в Instagram.

У житті її звуть Аріна Дмитрівна Берднікова. Красуня народилася у 1998 році в Московській області та навчалася в місцевій престижній гімназії.

Дівчина не могла похвалитися високими оцінками, хоча, на її думку, вони нічого не значать. Ahrinyan шкодує, що недостатньо вивчала точні науки.

З дитинства Аріна хотіла прославитися в інтернеті і освоїти професію дизайнера. Красуня намагалася зробити собі ім'я через ефіри на радіо та російські соцмережі, однак зрештою знайшла себе на Twitch.

Саме на цій платформі і домагаються успіху геймери-стрімери. Дівчина стала висвітлювати такі ігри, як Counter Strike, League of Legends, World of Warcraft та Heroes of the Storm.

Дівчина поводиться в ефірі розкуто і весело, не соромиться показувати свою прекрасну фігуру, а також хвалитися нарядами. Не дивно, що донати звалюються на неї в чималій кількості в кожному ефірі.

Це дозволило Аріні продовжити навчання у престижному виші, купити новий комп'ютер, а також геймерське крісло. На YouTube дівчина себе не знайшла (менше 100 тисяч підписників), однак її відео часто використовуються на популярних геймерських каналах, набираючи багато переглядів.

На особистому фронті у Ahrinyan також все дуже різноманітно. Спочатку дівчина зустрічалася з якимось хлопцем на ім'я Костя, якого багато хто називав "солдатом" через суворе ставлення. Втім, в якийсь момент Аріна перестала про нього згадувати у соцмережах.

Після цього чутки пов'язували її з відомим російським блогером Русланом Усачевим, однак Аріна лише сміялася з цих новин. Перед тим як почати стосунки з S1mple, у дівчини був ще один таємний хлопець.

З самим Костилєвим стосунки тривали трохи менше року. Парочка і стрімила разом, і зізнавалася в коханні один одному, а Олександр дарував їй круті подарунки. Втім, і цій історії підійшов кінець.