День Незалежності в Одесі: у Південній Пальмірі пройде грандіозна серія покерних турнірів

Компанія PokerMatch спільно з UA Millions та Всеукраїнською федерацією спортивного покеру проведуть дев'ять івентів в одеському казино в кінці серпня

/ Фото: PokerMatch

Найгарячіший покерний турнір України повертається! З 20 по 29 серпня в Одесі відбудеться найбільша міжнародна покерна live-серія PokerMatch UA Millions.

На учасників чекає 9 супертурнірів та море покерних емоцій від івентів з Безлімітного Холдему та Омахи. Загальний призовий фонд подій складе більше 10 мільйонів гривень!

Дати Івент Бай-ін Гарантія 20-23 серпня PokerMatch Millions 4000 грн 2 млн грн 22-24 серпня Independence Cup 30000 грн 2 млн грн 23-24 серпня First Open Cup 1500/8000 грн 1 млн грн 24 серпня Ukraine Poker Cup Omaha PL 8000 грн 300 тис грн 25 серпня PokerMatch Stars Bounty 9200 грн 500 тис грн 25 серпня Hyper Turbo Event 3500 грн 200 тис грн 26-27 серпня Progressive Knockout 8-max 11500 грн 500 тис грн 28-29 серпня Goodbye Summer 1000/5500 грн 500 тис грн 25-29 серпня Main Event 2500/20000 грн 3 млн грн

У всі турніри можна буде відібратися через фріроли та сателіти. Також з 26 липня на PokerMatch почнеться онлайн-відбір, де гравці зможуть щодня випробувати свій шанс на виграш квитків в основні івенти серії.

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Більш докладні правила відбору та участі описані на офіційному сайті PokerMatch, одного з організаторів серії PokerMatch UA Millions. Все івенти пройдуть в одеському казино First (Gagarinn Hotel) на березі Чорного моря, тому не пропустіть свій шанс весело та успішно завершити літній сезон!