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День Независимости в Одессе: в Южной Пальмире пройдет грандиозная серия покерных турниров

22 июля, 17:00

Андрей Трофимов

Компания PokerMatch совместно с UA Millions и Всеукраинской федерацией спортивного покера проведут девять ивентов в одесском казино в конце августа

/ Фото: PokerMatch

Самый горячий покерный турнир Украины возвращается! С 20 по 29 августа в Одессе состоится крупнейшая международная покерная live-серия PokerMatch UA Millions.

Участников ожидает 9 супертурниров и море покерных эмоций от ивентов по Безлимитному Холдему и Омахе. Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен!

ДатыИвентБай-инГарантия
20-23 августаPokerMatch Millions4000 грн2 млн грн
22-24 августаIndependence Cup30000 грн2 млн грн
23-24 августаFirst Open Cup1500/8000 грн1 млн грн
24 августаUkraine Poker Cup Omaha PL8000 грн300 тыс грн
25 августаPokerMatch Stars Bounty9200 грн500 тыс грн
25 августаHyper Turbo Event3500 грн200 тыс грн
26-27 августаProgressive Knockout 8-max11500 грн500 тыс грн
28-29 августаGoodbye Summer1000/5500 грн500 тыс грн
25-29 августаMain Event2500/20000 грн3 млн грн

Во все турниры можно будет отобраться через фрироллы и сателлиты. Также с 26 июля на PokerMatch начнется онлайн-отбор, где игроки смогут ежедневно испытать свой шанс на выигрыш билетов в основные ивенты серии.

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Более подробные правила отбора и участия описаны на официальном сайте PokerMatch, одного из организаторов серии PokerMatch UA Millions. Все ивенты пройдут в одесском казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря, поэтому не упустите свой шанс весело и успешно завершить летний сезон!

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Источник: PokerMatch

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