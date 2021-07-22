День Независимости в Одессе: в Южной Пальмире пройдет грандиозная серия покерных турниров

/ Фото: PokerMatch
Самый горячий покерный турнир Украины возвращается! С 20 по 29 августа в Одессе состоится крупнейшая международная покерная live-серия PokerMatch UA Millions.
Участников ожидает 9 супертурниров и море покерных эмоций от ивентов по Безлимитному Холдему и Омахе. Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен!
|Даты
|Ивент
|Бай-ин
|Гарантия
|20-23 августа
|PokerMatch Millions
|4000 грн
|2 млн грн
|22-24 августа
|Independence Cup
|30000 грн
|2 млн грн
|23-24 августа
|First Open Cup
|1500/8000 грн
|1 млн грн
|24 августа
|Ukraine Poker Cup Omaha PL
|8000 грн
|300 тыс грн
|25 августа
|PokerMatch Stars Bounty
|9200 грн
|500 тыс грн
|25 августа
|Hyper Turbo Event
|3500 грн
|200 тыс грн
|26-27 августа
|Progressive Knockout 8-max
|11500 грн
|500 тыс грн
|28-29 августа
|Goodbye Summer
|1000/5500 грн
|500 тыс грн
|25-29 августа
|Main Event
|2500/20000 грн
|3 млн грн
Во все турниры можно будет отобраться через фрироллы и сателлиты. Также с 26 июля на PokerMatch начнется онлайн-отбор, где игроки смогут ежедневно испытать свой шанс на выигрыш билетов в основные ивенты серии.
Более подробные правила отбора и участия описаны на официальном сайте PokerMatch, одного из организаторов серии PokerMatch UA Millions. Все ивенты пройдут в одесском казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря, поэтому не упустите свой шанс весело и успешно завершить летний сезон!
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