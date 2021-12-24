Що він собі думає? Амбітний американець кинувся в погоню за Філом Хельмутом

Шон Діб (ліворуч) має намір обігнати Філа Хельмута (праворуч) за кількістю браслетів WSOP

Наприкінці листопада завершилася Світова серія покеру 2021 року. У Лас-Вегасі найкращі гравці з усього світу розділили між собою 88 золотих браслетів.

За час рекордсменом за кількістю титулів WSOP є Філ Хельмут. До останньої серії PokerBrat виграв 15 браслетів, а в жовтні додав до своєї колекції ще один, 16-й.

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Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Найближчі переслідувачі серйозно відстали від Хельмута, Джонні Чена, Дойла Брансона і Філа Айві по 10 трофеїв. Для будь-якого гравця мрією залишається рекорд Філа, а дехто навіть кидає йому виклик.

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Так, відомий хайроллер Шон Діб заявив, що одного разу він точно наздожене Хельмута за браслетами. Про це він заявив на подкасті Дага Полку. Американець має у своєму активі лише п'ять нагород, проте всіх із них він добув з 2015 року.

Варто зазначити, що за той же період Філ виграв три браслети, проте Хельмут старший за свій візаві аж на 22 роки (57 років проти 35-ти Діба). Немає сумнівів, що Шон довше гратиме в покер, проте залишається питання, чи встигне хлопець досягти.

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Та й сам Хельмут, напевно, ще кілька років продовжить грати. На руку молодшому претенденту може зіграти і модернізація WSOP, яка з кожним роком збільшує кількість турнірів. Зазначимо, що за всю кар'єру Діб виграв понад 9 мільйонів доларів у покері.