3 грудня 17:00
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Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
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Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
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Головна Гра Крипто

Член Little Big показав свої золоті криптояйця

Юлія Сениско
1 грудня, 09:43
Соліст популярної групи – Ілля Прусікін анонсував колекцію із 1000 NFT-яєць

Ільїч із Little Big представив свої криптояйця

"Яєчна збірка" отримала назву CCKY. Запуск відбудеться 3 грудня цього року на маркетплейсі OpenSea.

Чому основним об'єктом колекції учасники гурту обрали саме яйце? Пост-квазі-метамодерний-криптомільярдер Ілля впевнений, що криптовалюта — не більше ніж випадковий поворот фінансових технологій і безглуздий набір цифр.

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Яйця ж справжній скарб. У момент, коли яйце, немов кіндер-сюрприз, відкривається, час довкола завмирає і загадка розкривається, а світові в свою чергу є безцінний артефакт. Саме тому Ілліч розфасував укладену в NFT історію свого успіху по яйцях.

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Фронтмен створив токени в співпраці з Денисом Давидовим та агентством Peppermint.

Криптовалюта стала легальною в Україні / Фото: Pixabay

В кожному яйці захована унікальна 3D-скульптура, героїнею деяких NFT виступає солістка Little Big – Соня Таюрська. В інших Ільїч приміряє на себе різноманітні образи і показує, як вони вплинули на його життя.

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Придбати "кіндер-сюрприз" можна буде на сайті групи, заповнивши спеціальну форму.