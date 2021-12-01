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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Главная Игра Крипто

Член Little Big показал свои золотые криптояйца

Юлия Сениско
1 декабря, 09:43
Солист популярной группы Илья Прусикин анонсировал коллекцию из 1000 NFT-яиц

Ильич из Little Big представил свои криптояйца

"Яичный сборник" получил название CCKY . Запуск состоится 3 декабря на маркетплейсе OpenSea.

Почему основным объектом коллекции участники группы выбрали именно яйцо? Пост-квази-метамодерный-криптоммиллиардер Илья уверен, что криптовалюта — не более чем случайный поворот финансовых технологий и бессмысленный набор цифр.

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Яйца же настоящее сокровище. В момент, когда яйцо как киндер-сюрприз открывается, время вокруг замирает и загадка раскрывается, а мир в свою очередь получает бесценный артефакт. Именно поэтому Ильич расфасовал историю своего успеха по яйцам.

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Фронтмен создал токены в сотрудничестве с Денисом Давыдовым и агентством Peppermint.

Криптовалюта стала легальной в Украине / Фото: Pixabay

В каждом яйце спрятана уникальная 3D-скульптура, героиней некоторых NFT выступает солистка Little Big – Соня Таюрская. В других Ильич примеряет на себя разные образы и показывает, как они повлияли на его жизнь.

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Приобрести "киндер-сюрприз" можно будет на сайте группы , заполнив специальную форму.