Член Little Big показал свои золотые криптояйца

Ильич из Little Big представил свои криптояйца

"Яичный сборник" получил название CCKY . Запуск состоится 3 декабря на маркетплейсе OpenSea.

Почему основным объектом коллекции участники группы выбрали именно яйцо? Пост-квази-метамодерный-криптоммиллиардер Илья уверен, что криптовалюта — не более чем случайный поворот финансовых технологий и бессмысленный набор цифр.

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Яйца же настоящее сокровище. В момент, когда яйцо как киндер-сюрприз открывается, время вокруг замирает и загадка раскрывается, а мир в свою очередь получает бесценный артефакт. Именно поэтому Ильич расфасовал историю своего успеха по яйцам.

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Криптовалюта стала легальной в Украине / Фото: Pixabay

В каждом яйце спрятана уникальная 3D-скульптура, героиней некоторых NFT выступает солистка Little Big – Соня Таюрская. В других Ильич примеряет на себя разные образы и показывает, как они повлияли на его жизнь.

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Приобрести "киндер-сюрприз" можно будет на сайте группы , заполнив специальную форму.