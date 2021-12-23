Чим зайнятися на Новий рік: чи варто грати у покер 31 грудня?

Гра в покер - один із видів розваги на Новий рік
Незабаром настане Новий рік, а ми усамітнимось із сім'ями або друзями для спільного святкування. Втім, не всі мають компанію для веселощів, а комусь просто подобається займатися вночі з 31 грудня на 1 січня улюбленими справами.
Наприклад, серед покеристів є чимало прикладів гравців, які залітали на Новий рік в онлайн або йшли на всю ніч у покер-рум. Чи варто присвячувати свято грі в покер?
Як завжди, думки зустрічаються абсолютно різні. Більшість гравців все ж таки схиляється до того, що Новий рік – ідеальний момент, щоб провести час з близькими людьми і відпочити від повсякденної рутини. Наприклад, експерт PokerMatch Гліб Тремзін свого часу висловлювався із цього приводу:
"В останні роки вже не граю. На смертному одрі ніхто не шкодує, що мало працював. Шкода, що мало проводили часу з тими, кого люблять, і не втілили свої мрії.
Часто на новорічні свята видається можливість провести час із родичами чи друзями, яких давно не бачив. Важливо приділяти їм час та отримати заряд нових емоцій.
Також Новий рік – чудовий час для того, щоб помріяти та побудувати плани. Ковзанка може бути вигідною, адже краще грати, ніж бухати. В ідеалі, я за здоровий баланс.
Новорічні свята – гарний момент, щоб насолодитися спілкуванням із сім'єю. З іншого боку, якщо людина заряджена підкорювати онлайн-покер і вже 1 січня рветься штурмувати турніри, то цей бойовий настрій потрібно лише підтримувати".
Ще один недолік гри в новорічну ніч – нестача фішів. Недосвідчені гравці навряд чи пожертвують святом, щоб спробувати щастя у покері. Здебільшого 31 грудня та 1 січня за столами грають регуляри, яких важко здолати.
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З іншого боку, для багатьох покер – це хобі і чому б не зайнятися улюбленою справою? Тим більше, у компанії друзів або на якійсь тусовці.
Говорять, що як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Приємні призові можуть стати відмінним початком для 2022-го року.