16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Чого чекати від матчу Інтера та Ліверпуля – прогноз від коментатора на Лігу чемпіонів

Кирило Круторогов
16 лютого, 17:04
Кирило Круторогов ставить на те, що Ліверпуль не програє у матчі з малою кількістю голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Сімоне Індзагі та Юрген Клопп поборються за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні у Лізі чемпіонів продовжиться раунд 1/8 фіналу. У центральному поєдинку дня Інтер прийме Ліверпуль. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР – ЛІВЕРПУЛЬ
16 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 3.60 – 3.50 – 2.12

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Ще одна найяскравіша пара команд, яка випала вже на стадії чвертьфіналу. Англійці впевнено пройшли груповий раунд, набравши 100% очок у протистояннях з Атлетіко, Порту та Міланом.

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Італійці посіли друге після Реала місце у своєму квартеті, випередивши Шериф та Шахтар. Обидві команди зараз йдуть на других місцях у внутрішніх чемпіонатах – Інтер поступається Мілану на одне очко, але має гру у запасі.

Едін Джеко може пропустити матч з Україною / Фото: Reuters

У Ліверпуля мінус дев'ять від Ман Сіті та також на гру менше. Взимку "неррадзурі" виграли Суперкубок Італії та підписали Робіна Госенса та Філіпо Кайседо, але обидва травмовані.

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Також у лазареті Хоакін Корреа та Бастоні, Барелла дискваліфіковано, а Коларова було відзаявлено з Ліги чемпіонів. В останніх чотирьох турах Серії А міланці перемогли лише один раз при поразці та двох нічиїх. Ліверпуль не програє дев'ять матчів поспіль, вигравши останні п'ять. Відчутних втрат немає, окрім Орігі.

ПРОГНОЗ: Англійці виглядають краще, особливо з огляду на кадрові втрати італійців. Схиляюся до не надто результативного матчу – ТМ 2,5. Думаю, Ліверпуль не програє. Буде або нічия, або їхня мінімальна перемога.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Ліверпуль не програє – 1.32
  • тотал менше 2,5 – 1.96