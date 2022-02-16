16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Чего ждать от матча Интера и Ливерпуля – прогноз от комментатора на Лигу чемпионов

Кирилл Круторогов
16 февраля, 17:04
Кирилл Круторогов ставит на то, что Ливерпуль не проиграет в матче с малым количеством голов. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов

Симоне Индзаги и Юрген Клопп сразятся за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня в Лиге чемпионов продолжится раунд 1/8 финала. В центральном поединке дня Интер примет Ливерпуль. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – ЛИВЕРПУЛЬ
16 февраля, вторник, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 3.60 – 3.50 – 2.12

Реклама

Еще одна ярчайшая пара команд, которая выпала уже на стадии четвертьфинала. Англичане уверенно прошли групповой раунд, набрав 100% очков в противостояниях с Атлетико, Порту и Миланом.

Читайте также: Онлайн матча Интер – Ливерпуль

Реклама

Итальянцы заняли второе после Реала место в своем квартете, опередив Шериф и Шахтер. Обе команды сейчас идут на вторых местах во внутренних чемпионатах – Интер уступает Милану на одно очко, но имеет игру в запасе.

Эдин Джеко может пропустить матч с Украиной / Фото: Reuters

У Ливерпуля минус девять от Ман Сити и также на игру меньше. Зимой "неррадзури" выиграли Суперкубок Италии и подписали Робина Госенса и Филипо Кайседо, но оба травмированы.

Реклама

Также в лазарете Хоакин Корреа и Бастони, Барелла дисквалифицирован, а Коларов был отзаявлен из Лиги чемпионов. В последних четырех турах Серии А миланцы победили лишь раз при поражении и двух ничьих. Ливерпуль же не проигрывает девять матчей подряд, выиграв последние пять. Ощутимых потерь нет, кроме Ориги.

ПРОГНОЗ: Англичане выглядят предпочтительнее, особенно учитывая кадровые потери итальянцев. Склоняюсь к не слишком результативному матчу – ТМ 2,5. Думаю, Ливерпуль не проиграет. Будет либо ничья, либо их минимальная победа.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Ливерпуль не проиграет – 1.32
  • тотал меньше 2,5 – 1.96