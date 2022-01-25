Колишній танцюрист влаштував самбу в онлайні, вигравши півмільйона в покер

Sunday Million - один з найбільших онлайн-турнірів з покеру

Вчора в одному з онлайн-румів добіг кінця суперівент Sunday Million. Турнір зібрав аж 80 хайролерів, які не пошкодували заплатити 25,5 тисяч доларів бай-іна.

Призові склали аж два мільйони, які поділила лише топ-десятка. Серед щасливчиків виявилися такі досвідчені гравці як Айзек Хекстон, Віктор Малиновський, Артур Мартіросян та Жоау Вієйра.

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При цьому до ITM так і не дісталися топові онлайн-покеристи Даніель Дворесс, Ніклас Астедт та Крістіан Рудольф. Переможцем турніру став колишній танцюрист самби Гільєрме Шерман під ніком "bill2021".

У хедз-апі йому довелося битися з гравцем з Індії Рахулом Бірраджу, з яким бразилець не зміг домовитися про угоду. Здобувши перемогу в дуелі, Гільєрме розбагатів на 468 тисяч. Його опонент взяв на 100К менше.

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Результати фінального столу Sunday Million Super High Roller: