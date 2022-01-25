Колишній танцюрист влаштував самбу в онлайні, вигравши півмільйона в покер

Sunday Million - один з найбільших онлайн-турнірів з покеру
Вчора в одному з онлайн-румів добіг кінця суперівент Sunday Million. Турнір зібрав аж 80 хайролерів, які не пошкодували заплатити 25,5 тисяч доларів бай-іна.
Призові склали аж два мільйони, які поділила лише топ-десятка. Серед щасливчиків виявилися такі досвідчені гравці як Айзек Хекстон, Віктор Малиновський, Артур Мартіросян та Жоау Вієйра.
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При цьому до ITM так і не дісталися топові онлайн-покеристи Даніель Дворесс, Ніклас Астедт та Крістіан Рудольф. Переможцем турніру став колишній танцюрист самби Гільєрме Шерман під ніком "bill2021".
У хедз-апі йому довелося битися з гравцем з Індії Рахулом Бірраджу, з яким бразилець не зміг домовитися про угоду. Здобувши перемогу в дуелі, Гільєрме розбагатів на 468 тисяч. Його опонент взяв на 100К менше.
Результати фінального столу Sunday Million Super High Roller:
- Гільєрме Шерман – 468,4 тис. доларів
- Рахул Бірраджу – 368,7 тис. доларів
- Хуан Домінгес – 290,2 тис. доларів
- Артур Мартіросян – 228,4 тис. доларів
- Віктор Малиновський – 179,8 тис. доларів
- Тімоті Натер – 141,6 тис. доларів
- Жоау Вієйра – 111,4 тис. доларів
- Орпен Кісачікоглу – 87,7 тис. доларів
- Айзек Хекстон – 69 тис. доларів