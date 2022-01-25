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Колишній танцюрист влаштував самбу в онлайні, вигравши півмільйона в покер

Анатолій Дерека
25 січня, 17:52
Гільєрме Шерман не пошкодував 25 тисяч доларів бай-іну на великий онлайн-івент, що дозволило йому підняти 468 тисяч доларів

Sunday Million - один з найбільших онлайн-турнірів з покеру

Вчора в одному з онлайн-румів добіг кінця суперівент Sunday Million. Турнір зібрав аж 80 хайролерів, які не пошкодували заплатити 25,5 тисяч доларів бай-іна.

Призові склали аж два мільйони, які поділила лише топ-десятка. Серед щасливчиків виявилися такі досвідчені гравці як Айзек Хекстон, Віктор Малиновський, Артур Мартіросян та Жоау Вієйра.

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При цьому до ITM так і не дісталися топові онлайн-покеристи Даніель Дворесс, Ніклас Астедт та Крістіан Рудольф. Переможцем турніру став колишній танцюрист самби Гільєрме Шерман під ніком "bill2021".

У хедз-апі йому довелося битися з гравцем з Індії Рахулом Бірраджу, з яким бразилець не зміг домовитися про угоду. Здобувши перемогу в дуелі, Гільєрме розбагатів на 468 тисяч. Його опонент взяв на 100К менше.

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Результати фінального столу Sunday Million Super High Roller:

  1. Гільєрме Шерман – 468,4 тис. доларів
  2. Рахул Бірраджу – 368,7 тис. доларів
  3. Хуан Домінгес – 290,2 тис. доларів
  4. Артур Мартіросян – 228,4 тис. доларів
  5. Віктор Малиновський – 179,8 тис. доларів
  6. Тімоті Натер – 141,6 тис. доларів
  7. Жоау Вієйра – 111,4 тис. доларів
  8. Орпен Кісачікоглу – 87,7 тис. доларів
  9. Айзек Хекстон – 69 тис. доларів