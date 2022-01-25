Бывший танцор устроил самбу в онлайне, выиграв полмиллиона в покер

Sunday Million - один из крупнейших онлайн-турниров по покеру

Вчера в одном из онлайн-румов подошел к концу суперивент Sunday Million. Турнир собрал аж 80 хайроллеров, которые не пожалели заплатить 25,5 тысячи долларов бай-ина.

Призовые составили аж два миллиона, которые разделила лишь топ-десятка. Среди счастливчиков оказались такие опытные игроки как Айзек Хэкстон, Виктор Малиновский, Артур Мартиросян и Жоау Виейра.

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При этом до ITM так и не добрались топовые онлайн-покеристы Даниэль Дворесс, Никлас Астедт и Кристиан Рудольф. Победителем турнира стал бывший танцор самбы Гильерме Шерман под ником "bill2021".

В хедз-апе ему пришлось сразиться с игроком из Индии Рахулом Бирраджу, с которым бразилец не смог договориться о сделке. Добыв победу в дуэли, Гильерме разбогател на 468 тысяч. Его оппонент взял на 100К меньше.

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Результаты финального стола Sunday Million Super High Roller: