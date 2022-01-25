Бывший танцор устроил самбу в онлайне, выиграв полмиллиона в покер

Sunday Million - один из крупнейших онлайн-турниров по покеру
Вчера в одном из онлайн-румов подошел к концу суперивент Sunday Million. Турнир собрал аж 80 хайроллеров, которые не пожалели заплатить 25,5 тысячи долларов бай-ина.
Призовые составили аж два миллиона, которые разделила лишь топ-десятка. Среди счастливчиков оказались такие опытные игроки как Айзек Хэкстон, Виктор Малиновский, Артур Мартиросян и Жоау Виейра.
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При этом до ITM так и не добрались топовые онлайн-покеристы Даниэль Дворесс, Никлас Астедт и Кристиан Рудольф. Победителем турнира стал бывший танцор самбы Гильерме Шерман под ником "bill2021".
В хедз-апе ему пришлось сразиться с игроком из Индии Рахулом Бирраджу, с которым бразилец не смог договориться о сделке. Добыв победу в дуэли, Гильерме разбогател на 468 тысяч. Его оппонент взял на 100К меньше.
Результаты финального стола Sunday Million Super High Roller:
- Гильерме Шерман – 468,4 тыс. долларов
- Рахул Бирраджу – 368,7 тыс. долларов
- Хуан Домингес – 290,2 тыс. долларов
- Артур Мартиросян – 228,4 тыс. долларов
- Виктор Малиновский – 179,8 тыс. долларов
- Тимоти Натер – 141,6 тыс. долларов
- Жоау Виейра – 111,4 тыс. долларов
- Орпен Кисачикоглу – 87,7 тыс. долларов
- Айзек Хэкстон – 69 тыс. долларов