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Бывший танцор устроил самбу в онлайне, выиграв полмиллиона в покер

Анатолий Дерека
25 января, 17:52
Гильерме Шерман не пожалел 25 тысяч долларов бай-ина на крупный онлайн-ивент, что позволило ему поднять 468 тысяч долларов

Sunday Million - один из крупнейших онлайн-турниров по покеру

Вчера в одном из онлайн-румов подошел к концу суперивент Sunday Million. Турнир собрал аж 80 хайроллеров, которые не пожалели заплатить 25,5 тысячи долларов бай-ина.

Призовые составили аж два миллиона, которые разделила лишь топ-десятка. Среди счастливчиков оказались такие опытные игроки как Айзек Хэкстон, Виктор Малиновский, Артур Мартиросян и Жоау Виейра.

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При этом до ITM так и не добрались топовые онлайн-покеристы Даниэль Дворесс, Никлас Астедт и Кристиан Рудольф. Победителем турнира стал бывший танцор самбы Гильерме Шерман под ником "bill2021".

В хедз-апе ему пришлось сразиться с игроком из Индии Рахулом Бирраджу, с которым бразилец не смог договориться о сделке. Добыв победу в дуэли, Гильерме разбогател на 468 тысяч. Его оппонент взял на 100К меньше.

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Результаты финального стола Sunday Million Super High Roller:

  1. Гильерме Шерман – 468,4 тыс. долларов
  2. Рахул Бирраджу – 368,7 тыс. долларов
  3. Хуан Домингес – 290,2 тыс. долларов
  4. Артур Мартиросян – 228,4 тыс. долларов
  5. Виктор Малиновский – 179,8 тыс. долларов
  6. Тимоти Натер – 141,6 тыс. долларов
  7. Жоау Виейра – 111,4 тыс. долларов
  8. Орпен Кисачикоглу – 87,7 тыс. долларов
  9. Айзек Хэкстон – 69 тыс. долларов