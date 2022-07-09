Був освистаний і ледь не задихнувся. Епатажний Філ Хельмут одяг костюм Дарта Вейдера і зганьбився

Філ Хельмут невдало зіграв на WSOP Main Event

На Світовій серії покеру продовжується Main Event. Вже пройшов Day 2, який складався аж із трьох флайтів, а на подію вже зроблено понад вісім тисяч входів по 10К доларів.

Найкращі покеристи світу не завжди досягають успіху на Головних подіях і досить швидко можуть вилетіти. Цього року вкрай мало на Main Event протрималися Даніель Негреану та Шон Діб.

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На другий день вилетів і найтитулованіший гравець WSOP Філ Хельмут, у якого аж 16 золотих браслетів. За традицією PokerBrat намагається радувати любителів покеру різноманітними костюмами на Main Event.

Торік Хельмут приміряв на себе образ Гендальфа, а до цього Філ був на головні турніри WSOP у костюмах військового, гонщика, а також Цезаря, Тора з Marvel та бійця ММА.

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Тепер американець вирішив вразити публіку виглядом Дарта Вейдера. Щоправда, це не сподобалося іншим гравцям та його освистали. Більше того Хельмут швидко зняв маску героя "Зоряних війн", оскільки банально не міг бачити карти і важко було дихати.

У результаті американець швидко вилетів з турніру, зловивши невдачу з парою королів на руках. Чіплідером після двох днів залишається американець Кайл Коллінз.