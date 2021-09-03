Букмекери в українському футболі: лише один клуб залишився без спонсора

Чотири букмекерські контори виступили спонсорами клубів української Прем'єр-ліги

У цьому сезоні українська Прем'єр-ліга розширена до 16 команд і отримала нового титульного спонсора – компанію Vbet. Давайте подивимося, які букмекерські контори стали спонсорами наших клубів.

Почнемо з цікавого факту: лише одна команда залишилася без підтримки з індустрії беттінгу. Це Інгулець з селища Петрове Кіровоградської області.

Решта команд уклали договори з букмекерами. Клуби Прем'єр-ліги цікаві чотирьом букмекерським конторам – це Parimatch, Favbet, Vbet і Marsbet.

КЛУБ ПАРТНЕР Шахтар Parimatch Десна Parimatch Дніпро-1 Parimatch Металіст 1925 Parimatch Верес Parimatch Чорноморець Parimatch Львів Parimatch Маріуполь Parimatch Динамо Favbet Колос Favbet Минай Favbet Рух Favbet Ворскла Vbet Олександрія Vbet Зоря Marsbet Інгулець -

З найбільшою кількістю клубів Прем'єр-ліги працює компанія Parimatch – з половиною команд нашого чемпіонату. Окремо в портфелі БК варто видылити співробітництво з Шахтарем – команда виступає в Лізі чемпіонів. Також у Parimatch клуби з усіх куточків України – захід (Верес, Львів), південь (Чорноморець, Маріуполь), схід (Дніпро-1, Металіст 1925), північ (Десна).

Favbet співпрацює з чотирма командами, головна їх "зірка" – київське Динамо.

Новий гравець на українському ринку Vbet підписав контракти з двома командами (Ворскла, Олександрія).

Зоря співпрацює з компанією Marsbet.