4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
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Букмекеры в украинском футболе: лишь один клуб остался без спонсора

Андрей Трофимов
3 сентября, 12:34
Четыре букмекерские компании стали спонсорами клубов Премьер-лиги. Без партнера из индустрии беттинга остался только Ингулец

Четыре букмекерские конторы выступили спонсорами клубов украинской Премьер-лиги

В этом сезоне украинская Премьер-лига расширена до 16 команд и получила нового титульного спонсора – компанию Vbet. Давайте посмотрим, какие букмекерские конторы стали спонсорами наших клубов.

Начнем с интересного факта: лишь одна команда осталась без поддержки из индустрии беттинга. Это Ингулец из поселка Петрово Кировоградской области.

Остальные команды заключили договора с букмекерами. Клубы Премьер-лиги интересны четырем букмекерским конторам – это Parimatch, Favbet, Vbet и Marsbet.

КЛУБПАРТНЕР
ШахтерParimatch
ДеснаParimatch
Днепр-1Parimatch
Металлист 1925Parimatch
ВересParimatch
ЧерноморецParimatch
ЛьвовParimatch
МариупольParimatch
ДинамоFavbet
КолосFavbet
МинайFavbet
РухFavbet
ВорсклаVbet
АлександрияVbet
ЗаряMarsbet
Ингулец-

С наибольшим количеством клубов Премьер-лиги работает компания Parimatch - с половиной команд нашего чемпионата. Особняком в портфеле БК стоит сотрудничество с Шахтером – команда выступает в Лиге чемпионов. Также у Parimatch клубы из всех уголков Украины – запад (Верес, Львов), юг (Черноморец, Мариуполь), восток (Днепр-1, Металлист 1925), север (Десна).

Favbet сотрудничает с четырьмы командами, главная их "звезда" – киевское Динамо.

Новый игрок на украинском рынке Vbet подписал контракты с двумя командами (Ворскла, Александрия).

Заря сотрудничает с компанией Marsbet.

Букмекерская контораКол-во клубов УПЛ
Parimatch8
Favbet4
Vbet2
Marsbet1

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