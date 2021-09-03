Букмекеры в украинском футболе: лишь один клуб остался без спонсора

Четыре букмекерские конторы выступили спонсорами клубов украинской Премьер-лиги
В этом сезоне украинская Премьер-лига расширена до 16 команд и получила нового титульного спонсора – компанию Vbet. Давайте посмотрим, какие букмекерские конторы стали спонсорами наших клубов.
Начнем с интересного факта: лишь одна команда осталась без поддержки из индустрии беттинга. Это Ингулец из поселка Петрово Кировоградской области.
Остальные команды заключили договора с букмекерами. Клубы Премьер-лиги интересны четырем букмекерским конторам – это Parimatch, Favbet, Vbet и Marsbet.
|КЛУБ
|ПАРТНЕР
|Шахтер
|Parimatch
|Десна
|Parimatch
|Днепр-1
|Parimatch
|Металлист 1925
|Parimatch
|Верес
|Parimatch
|Черноморец
|Parimatch
|Львов
|Parimatch
|Мариуполь
|Parimatch
|Динамо
|Favbet
|Колос
|Favbet
|Минай
|Favbet
|Рух
|Favbet
|Ворскла
|Vbet
|Александрия
|Vbet
|Заря
|Marsbet
|Ингулец
|-
С наибольшим количеством клубов Премьер-лиги работает компания Parimatch - с половиной команд нашего чемпионата. Особняком в портфеле БК стоит сотрудничество с Шахтером – команда выступает в Лиге чемпионов. Также у Parimatch клубы из всех уголков Украины – запад (Верес, Львов), юг (Черноморец, Мариуполь), восток (Днепр-1, Металлист 1925), север (Десна).
Favbet сотрудничает с четырьмы командами, главная их "звезда" – киевское Динамо.
Новый игрок на украинском рынке Vbet подписал контракты с двумя командами (Ворскла, Александрия).
Заря сотрудничает с компанией Marsbet.
|Букмекерская контора
|Кол-во клубов УПЛ
|Parimatch
|8
|Favbet
|4
|Vbet
|2
|Marsbet
|1