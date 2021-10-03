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Верес --
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Зоря --
Десна --
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Буде пенальті та вилучення? Букмекери назвали фаворита дербі між Динамо та Шахтарем

Анатолій Дерека
3 жовтня, 14:20
Донеччани – фаворит центральної зустрічі туру в чемпіонаті України. Перемога дозволить підопічним Де Дзербі наздогнати Динамо в таблиці

Динамо та Шахтар визначать сильнішого в 10-му турі УПЛ / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться центральний поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу. Київське Динамо зіграє з донецьким Шахтарем. Битва пройде на столичному НСК "Олімпійський".

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар доступна на нашому сайті. Початок – о 19:30. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита в дербі.

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На їхню думку, невеликим фаворитом зустрічі є Шахтар. Коефіцієнт на успіх донецької команди становить приблизно 2.50, тоді як на перемогу Динамо в середньому ймовірність становить 2.90. Нічия ж оцінюється від 3.20 до 3.50.

Компанія Динамо Нічия Шахтар
Parimatch 2.903.252.50
Favbet 2.983.502.50
Vbet 2.943.392.55
1xbet 2.893.202.42
Marsbet 2.773.402.42

Також експерти вважають, що в матчі буде мало голів. Ставка на тотал більше 2,5 становить 2.18, тоді як на ТМ – 1.78. Водночас букмекери вірять, що обидві команди зможуть забити. Коефіцієнт – 1.82. Крім того, стали відомі головні фаворити на гол у зустрічі:

  • Віктор Циганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтар) – 2.75
  • Даніїл Сікан (Шахтар) – 3.00
  • Тете (Шахтар) – 3.25
  • Денис Гармаш (Динамо) – 3.50
  • Владислав Супряга (Динамо) – 3.55
  • Алан Патрік (Шахтар) – 3.75
  • Педріньо (Шахтар) – 3.75

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Також можна зробити ставки і на звичні атрибути дербі:

  • 7 і більше жовтих карток – 1.78
  • червона картка – 2.45
  • пенальті в матчі – 2.45
  • заб'є гравець, який вийде на заміну – 3.20
  • автогол – 8.50
  • вольова перемога Динамо – 10.50
  • вольова перемога Шахтаря – 9.10

Динамо і Шахтар традиційно є головними претендентами на чемпіонство в УПЛ. Їх остання зустріч пройшла півтора тижні тому в Суперкубку України і завершилася розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.

У чемпіонаті України команди вже зіграли по дев'ять ігор і Динамо випереджає Шахтар на три бали. Кияни втратили очки лише в поєдинку в Інгульцем (1:1), тоді як донеччани не змогли обіграти Олександрію (1:2) і Минай (1:1).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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