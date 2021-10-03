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Верес --
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Заря --
Десна --
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Минай --
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Шахтер --
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Будет пенальти и удаление? Букмекеры назвали фаворита дерби между Динамо и Шахтером

Анатолий Дерека
3 октября, 14:20
Дончане – фаворит центральной встречи тура в чемпионате Украины. Победа позволит подопечным Де Дзерби догнать Динамо в таблице

Динамо и Шахтер определят сильнейшего в 10-м туре УПЛ / Фото: Getty Images

Сегодня состоится центральный поединок 10-го тура чемпионата Украины по футболу. Киевское Динамо сыграет с донецким Шахтером. Битва пройдет на столичном НСК "Олимпийский".

Онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер доступна на нашем сайте. Начало – в 19:30. Тем временем, букмекеры назвали своего фаворита в дерби.

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По их мнению, небольшим фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф донецкой команды составляет примерно 2.50, тогда как на победу Динамо в среднем вероятность составляет 2.90. Ничья же оценивается от 3.20 до 3.50.

КомпанияДинамоНичьяШахтер
Parimatch2.903.252.50
Favbet2.983.502.50
Vbet2.943.392.55
1xbet2.893.202.42
Marsbet2.773.402.42

Также эксперты считают, что в матче будет мало голов. Ставка на тотал больше 2,5 составляет 2.18, тогда как на ТМ – 1.78. В то же время, букмекеры верят, что обе команды смогут забить. Коэффициент – 1.82. Кроме того, стали известны главные фавориты на гол во встрече:

  • Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтер) – 2.75
  • Даниил Сикан (Шахтер) – 3.00
  • Тете (Шахтер) – 3.25
  • Денис Гармаш (Динамо) – 3.50
  • Владислав Супряга (Динамо) – 3.55
  • Алан Патрик (Шахтер) – 3.75
  • Педриньо (Шахтер) – 3.75

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Также можно сделать ставки и на привычные атрибуты дерби:

  • 7 и более желтых карточек – 1.78
  • красная карточка – 2.45
  • пенальти в матче – 2.45
  • забьет игрок, который выйдет на замену – 3.20
  • автогол – 8.50
  • волевая победа Динамо – 10.50
  • волевая победа Шахтера – 9.10

Динамо и Шахтер традиционно являются главными претендентами на чемпионство в УПЛ. Их последняя встреча прошла полторы недели назад в Суперкубке Украины и завершилась разгромной победой Шахтера со счетом 3:0.

В чемпионате Украины команды уже сыграли по девять игр и Динамо опережает Шахтер на три балла. Киевляне потеряли очки лишь в поединке в Ингульцом (1:1), тогда как дончане не смогли обыграть Александрию (1:2) и Минай (1:1).

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