А чи буде бій? Стали відомі котирування на матч Руху та Динамо

Леонід Кучук спробує насолити команді Мірчі Луческу

Сьогодні пройдуть три матчі 9 туру чемпіонату України з футболу. У вечірньому поєдинку Рух битиметься з Динамо. Поєдинок пройде у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Початок – о 19:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Рух – Динамо пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, беззаперечним фаворитом зустрічі є Динамо. Тріумф команди Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1.30, тоді як на перемогу Руху можна поставити за 10.00. Імовірність нічиї становить 5.50.

Динамо йде на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на три очки. У чемпіонаті підопічні Мірчі Луческу лише раз втратили очки, зігравши в 4-му турі внічию з Інгульцем.

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Список гравців Динамо на матч з Рухом:

Для киян виїзд до Львова стане якоюсь підготовкою до складного тижня. У середу Динамо з'їздить в гості до чемпіона Німеччини Баварії, а вже в неділю "біло-сині" зіграють з Шахтарем. Поєдинок за Суперкубок був без шансів програний донеччанам (0:3).

Рух же не може намацати стабільність, хоча після двох стартових поразок команда зуміла піднятися в середину таблиці. Підопічні Кучука зазвичай беруть три очки з командами свого або нижче рівня (Львів, Верес), тоді як Ворсклі або Дніпру-1 "жовто-чорні" поступилися.

Історія зустрічей. Команди награли лише два очних матчу, які пройшли в минулому сезоні. Обидва поєдинки завершилися впевненими перемогами Динамо – 2:0 в гостях і 3:0 вдома.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Рух – Динамо буде показаний на телеканалі Футбол 1, який доступний на сервісі OLL.TV.

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