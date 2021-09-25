25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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А чи буде бій? Стали відомі котирування на матч Руху та Динамо

Анатолій Дерека
25 вересня, 12:45
Команда Мірчі Луческу – явний фаворит у дуелі проти Руху на стадіоні "Арена-Львів"

Леонід Кучук спробує насолити команді Мірчі Луческу

Сьогодні пройдуть три матчі 9 туру чемпіонату України з футболу. У вечірньому поєдинку Рух битиметься з Динамо. Поєдинок пройде у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Початок – о 19:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Рух – Динамо пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, беззаперечним фаворитом зустрічі є Динамо. Тріумф команди Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1.30, тоді як на перемогу Руху можна поставити за 10.00. Імовірність нічиї становить 5.50.

Динамо йде на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на три очки. У чемпіонаті підопічні Мірчі Луческу лише раз втратили очки, зігравши в 4-му турі внічию з Інгульцем.

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Список гравців Динамо на матч з Рухом:

Для киян виїзд до Львова стане якоюсь підготовкою до складного тижня. У середу Динамо з'їздить в гості до чемпіона Німеччини Баварії, а вже в неділю "біло-сині" зіграють з Шахтарем. Поєдинок за Суперкубок був без шансів програний донеччанам (0:3).

Рух же не може намацати стабільність, хоча після двох стартових поразок команда зуміла піднятися в середину таблиці. Підопічні Кучука зазвичай беруть три очки з командами свого або нижче рівня (Львів, Верес), тоді як Ворсклі або Дніпру-1 "жовто-чорні" поступилися.

Історія зустрічей. Команди награли лише два очних матчу, які пройшли в минулому сезоні. Обидва поєдинки завершилися впевненими перемогами Динамо – 2:0 в гостях і 3:0 вдома.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Рух – Динамо буде показаний на телеканалі Футбол 1, який доступний на сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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