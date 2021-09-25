Будет ли бой? Стали известны котировки на матч Руха и Динамо

Леонид Кучук постарается насолить команде Мирчи Луческу

Сегодня пройдут три матча 9 тура чемпионата Украины по футболу. В вечернем поединке Рух сразится с Динамо. Поединок пройдет во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Рух – Динамо пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

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По мнению экспертов, безоговорочным фаворитом встречи является Динамо. Триумф команды Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 1.30, тогда как на победу Руха можно поставить за 10.00. Вероятность ничьи составляет 5.50.

Динамо идет на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на три очка. В чемпионате подопечные Мирчи Луческу лишь раз потеряли очки, сыграв в 4-ом туре вничью с Ингульцом.

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Список игроков Динамо на матч с Рухом:

Для киевлян выезд во Львов станет некой подготовкой к сложной неделе. В среду Динамо съездит в гости к чемпиону Германии Баварии, а уже в воскресенье "бело-синие" сразятся с Шахтером. Поединок за Суперкубок был без шансов проигран дончанам (0:3).

Рух же не может нащупать стабильность, хотя после двух стартовых поражений команда сумела подняться в середину таблицы. Подопечные Кучука обычно берут три очка с командами своего или ниже уровня (Львов, Верес), тогда как Ворскле или Днепру-1 "желто-черные" уступили.

История встреч. Команды наиграли лишь два очных матча, которые прошли в прошлом сезоне. Оба поединка завершились уверенными победами Динамо – 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Рух – Динамо будет показан на телеканале Футбол 1, который доступен на сервисе OLL.TV.

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