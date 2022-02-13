13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Понад сім мільйонів у криптовалюті! Литовський бізнесмен зірвав найбільший банк в історії Омахи

Анатолій Дерека
13 лютого, 14:42
Антанас Гуога продовжує запалювати у крипторумі, заробивши майже 8 мільйонів доларів лише з однієї роздачі

Тоні Джі - найкращий покерист з Литви / Фото: Pokernews

Легендарний литовський покерист Антанас Гуога, відомий під псевдонімом Тоні Джі, продовжує запалювати у власному румі Coin Poker, який проводить виплати у криптовалюті Tether.

У середині січня у ньому Тоні Джі та Леон Цукерник розіграли найбільший банк в історії Холдему, поділивши між собою 1,8 мільйона доларів. Тепер литовець сам зміг побити рекорд, але вже в Омасі.

Реклама

Гуога сів за кеш-стіл із солідними блайндами 5000/10 000 доларів, за яким уже було два гравці. Разом вони кілька разів долали позначку 4 мільйони в банку, однак у результаті дісталися ще більшої суми.

Тоні Джі: J♦️K♠️3♠️Q♥️
HannibalGetya: Q♦️4♣️A♣️3♦️

Читайте також: Малиновський виграв рекордний банк в історії онлайн-покеру

Реклама

Флоп вдало ліг обом гравцям (Q♣️A♥️T♣️), давши литовцю стріт, а його супернику – флеш-дро. Коли на терні випала 8♥️, Тоні Джі пішов у олл-ін і HannibalGetya його підтримав.

Рівер не подарував йому бажану масть (4♦️), що дозволило Гуозі забрати рекордний для Омахи банк – 7,75М USDT. Ця криптовалюта повністю прив'язана до курсу долара.