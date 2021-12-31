Легалайз азарту в Україні: названа сума, яку отримав бюджет. Підсумки 2021 року для промисловості

Підсумки грального бізнесу в Україні за 2021 рік / Фото: Getty Images

2021 став першим в Україні, коли легалізація грального бізнесу дозволила суб'єктам індустрії працювати в законному руслі. Що ж у результаті цього вийшло? Підбиваємо підсумки.

За цей рік Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 87 ліцензій у п'яти сферах гральної промисловості. Більшість із них (57) отримали організатори ігор у залах ігрових автоматів. Це приблизно 65% загальної кількості ліцензій.

А ось найменше отримали представники букмекерської галузі. КРАІЛ легалізував лише одну компанію у цій сфері – Parimatch. Розподіл такий:

ігрові автомати – 57

інтернет-казино – 13

казино – 8

лотереї – 8

покер – 3

букмекери – 1

Також варто зазначити, що лише 8 компаній отримали ліцензії організаторів ігор у гральних закладах казино. Половина з них провадять свою діяльність у Києві, а також по одному офіційному казино представлені Одеса, Харків, Львів та Полтава. Ви можете їх побачити на карті.

Що ж до гральних приміщень, то 88 закладів одержали дозвіл від Комісії на організацію азартних ігор. З них лише 20% розташовані у Києві:

Київ – 18

Одеса – 14

Харків – 10

Львів – 7

Київська область – 5

Миколаїв – 4

Запоріжжя – 3

Кривий Ріг – 3

Суми – 3

Рівне – 3

Кропивницький – 3

Інші міста – 15

Звісно, така велика кількість виданих ліцензій принесла чималий дохід до бюджету України. За підсумками 2021 року держава заробила понад 1,5 млрд грн від продажу ліцензій. Цю суму можна поділити на дві категорії – видача ліцензії компаніям на діяльність та ліцензії на використання грального обладнання:

казино – 360 млн грн

інтернет-казино – 304 млн грн

зали ігрових автоматів – 135 млн грн

букмекерські компанії – 108 млн грн

інтернет-покер – 18 млн грн

ліцензія на ігровий автомат – 309 млн грн

ліцензія на ігровий стіл – 46 млн грн

ліцензія на ігровий стіл із кільцем рулетки – 34 млн грн

ліцензія на послуги у сфері азартних ігор – 27 млн грн

Цифри видів ліцензії є актуальними на кінець листопада. Також КРАІЛ вела боротьбу із нелегальними компаніями, які організовували азартні ігри.

Так, комісія попередила правоохоронні органи про більш ніж 500 незаконних закладів, а також виявила аж 1579 нелегальних сайтів з азартними іграми.