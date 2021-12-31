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Легалайз азарта в Украине: названа сумма, которую получил бюджет. Итоги 2021 года для индустрии

Анатолий Дерека
31 декабря, 08:30
Рассказываем о первом легальном годе игорного бизнеса в Украине. Сколько компаний было легализировано и сколько они принесли в бюджет страны

Итоги игорного бизнеса в Украине за 2021 год / Фото: Getty Images

2021 год стал первым в Украине, когда легализация игорного бизнеса позволила субъектам индустрии работать в законном русле. Что же в итоге из этого вышло? Подводим итоги.

За этот год Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 87 лицензий в пяти сферах игорной индустрии. Большинство из них (57) получили организаторы игр в залах игровых автоматов. Это примерно 65% от общего количества лицензий.

А вот меньше всего получили представители букмекерской отрасли. КРАИЛ легализировал лишь одну компанию в этой сфере – Parimatch. Распределение следующее:

  • игровые автоматы – 57
  • интернет-казино – 13
  • казино – 8
  • лотереи – 8
  • покер – 3
  • букмекеры – 1

Также стоит отметить, что лишь 8 компаний получили лицензии организаторов игр в игорных заведениях казино. Половина из них проводят свою деятельность в Киеве, а также по одному официальному казино представлены Одесса, Харьков, Львов и Полтава. Вы можете увидеть их на карте.

Что же касается игорных помещений, то 88 заведений получили разрешение от Комиссии на организацию азартных игр. Из них всего 20% расположены в Киеве:

  • Киев – 18
  • Одесса – 14
  • Харьков – 10
  • Львов – 7
  • Киевская область – 5
  • Николаев – 4
  • Запорожье – 3
  • Кривой Рог – 3
  • Сумы – 3
  • Ровно – 3
  • Кропивницкий – 3
  • Другие города – 15

Конечно же, такое большое количество выданных лицензий принесло немалый доход в бюджет Украины. По итогу 2021 года государство заработало более 1,5 млрд грн от продажи лицензий. Эту сумму можно поделить на две категории – выдача лицензии компаниям на деятельность и лицензии на использование игорного оборудования:

  • казино – 360 млн грн
  • интернет-казино – 304 млн грн
  • залы игровых автоматов – 135 млн грн
  • букмекерские компании – 108 млн грн
  • интернет-покер – 18 млн грн
  • лицензия на игровой автомат – 309 млн грн
  • лицензия на игровой стол – 46 млн грн
  • лицензия на игровой стол с кольцом рулетки – 34 млн грн
  • лицензия на услуги в сфере азартных игр – 27 млн грн

Цифры видам лицензии актуальны на конец ноября. Также КРАИЛ вела борьбу с нелегальными компаниями, которые организовывали азартные игры.

Так, комиссия предупредила правоохранительные органы про более чем 500 незаконных заведений, а также обнаружила аж 1579 нелегальных сайтов с азартными играми.